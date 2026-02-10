Приставы арестовали три мусоровоза у правопреемника «Спецавтохозяйства»

10 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске судебные приставы арестовали мусоровозы ООО «Томская региональная экологическая компания», в которое в 2025 году было реорганизовано городское «Спецавтохозяйство». Причиной стало нарушение требований выплатить в бюджет РФ более 12 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, «Спецавтохозяйство», являясь подрядчиком регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, не выплатило денежные средства за негативное воздействие на окружающую среду.

— Согласно законодательству данное воздействие, в частности, размещение твердых коммунальных отходов и выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, является платным. Плата должна вноситься в бюджет РФ с определенной периодичностью. В 2023 году предприятие осуществляло на территории Томской области деятельность на трех «вредных» объектах, включая производственную базу и полигон, — уточняется в сообщении.

Согласно иску Федеральной службы по надзору в сфере природопользования плата за негативное воздействие вносилась несвоевременно и не полностью, в связи с чем ведомство обратилось в суд. Тот в конце 2025 года обязал ответчика выплатить более 12 млн рублей. Сумма включает как саму плату за негативное воздействие на окружающую среду, так и пени за несвоевременное и неполное ее внесение.

Правопреемник «Спецавтохозяства» не заплатил, в связи с чем в службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.

— Денежные средства на счетах организации отсутствуют, поэтому задолженность планируется взыскать посредством имущества. Из более чем трех десятков единиц техники сотрудник отделения судебных приставов по Советскому району города Томска наложила арест на три транспортных средства организации: два контейнерных мусоровоза и мусоровоз на базе МАЗа, — отмечают в пресс-службе, уточняя, что техника оставлена на ответственное хранение должнику.

Впоследствии мусоровозы направят на оценку, а затем на торги.

