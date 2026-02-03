18+
Жители томского микрорайона Наука остались без воды из-за аварийных работ

Сегодня 3, февраля, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях жители ряда домов в микрорайоне Наука остались без воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Подвоз воды осуществляется по адресу: ул. Академика Сахарова, 13 (у магазина). Ближайшая водоразборная колонка: ул. Тургенева/пер. Тургенева.

