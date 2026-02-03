Жители томского микрорайона Наука остались без воды из-за аварийных работ

3 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня 3, февраля, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях жители ряда домов в микрорайоне Наука остались без воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 22.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Академика Сахарова ул (мкр. Наука), 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 стр.1, 37, 37а, 39, 41, 41а, 43, 45, 61, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72;

Большакова ул (мкр. Наука), 17, 23, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 45, 47, 49, 51, 51/1, 51а, 53;

Большаковский пер (мкр. Наука), 4;

Большаниной ул (мкр. Наука), 2/1, 2б;

Братьев Троновых ул (мкр. Наука), 1, 2, 3, 4, 10, 12, 12а, 14, 14 стр.1, 15, 16, 16а, 21, 23, 27,28, 32;

Воробьева ул (мкр. Наука), 2, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 24а, 28, 30, 30а;

Воробьева ул (мкр. Наука), 32, 32/1;

Воскресенская ул (мкр. Наука), 5;

Добровидова ул (мкр. Наука), 1, 14, 57/1;

Кащенко ул (мкр. Наука), 27;

Кучина ул (мкр. Наука), 50, 50 стр.1, 53;

Наука мкр., Вешняя ул, 1а, 12;

Наука мкр., Воскресенская ул, 91;

Наука мкр., Добровидова ул, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

Наука мкр., Кучина ул, 16, 2, 3, 4, 4а, 5, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19/1, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34а, 34б, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 41/1, 41/2, 42, 42/1, 43, 43/1, 44, 44, 46/1, 46/2, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 64/1, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 75а, 76, 77, 79, 83;

Наука мкр., Стрельникова ул, 4, 4/1, 4/2, 12, 14, 20, 22, 32, 34а, 36, 36, 40, 62, 64;

Наука мкр., Тимашева ул, 1, 1/1, 10;

Наука мкр., Шахова ул, 7, 9;

Академика Сахарова ул, 46;

Мкр. Наука., Кащенко ул, 3, 9, 10, 13, 15, 18, 18а, 25, 29, 29а

Подвоз воды осуществляется по адресу: ул. Академика Сахарова, 13 (у магазина). Ближайшая водоразборная колонка: ул. Тургенева/пер. Тургенева.

