Томичей приглашают на бесплатные кинопоказы и мастер-классы от местных режиссеров и продюсеров

10 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 22 марта, во Дворце творчества детей и молодежи пройдет кинофорум-фестиваль «Снято в Томске». Участников ждут просмотр местных фильмов разных лет, общение с авторами, эксклюзивный показ новых короткометражных и полнометражных картин, мастер-классы, а также интерактивный кастинг и большая дискуссия сообщества о киноиндустрии в регионе с разбором успешных проектов, сообщают организаторы.

На кинопоказе с 10:30 до 11:30 зрители смогут увидеть анимацию и детские фильмы «Большой поход», Мой мир», «Детектор правды» (6+). Программу продолжат популярные документальные ленты «По доброй воле» про волонтёров, байопик «ЮДИ. Танец в темноте», драматическая новеллу из альманаха «Сделаны в Сибири» про театр «2+Ку» Владимира Захарова и его последователей (12+).

С 13:25 стартует блок из художественных короткометражек: комедия «Колпачок», психологический триллер с элементами хоррора «История, про собачку», новогодняя драма «Праздник без подарков», комедии «Холодное шампанское», «За двумя зайцами», «Хорошая история», экранизация по Кингу «Женщина в палате», премьера триллера про телефонных мошенников «Гудок», премьера «Тройник» с участием звезды сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Абрамова, история о перегорании на работе «Входить без стука», премьера романтической комедии «Любовь у примерочной», закрытый показ пилота потенциального комедийного сериала «Место рождения» с Сергеем Чихачевым и Максимом Канунниковым» (12+).

С 17:35 до 19:00 состоится премьерный закрытый показ новой полнометражной комедии-долгостроя «Переплетенные или обыкновенная история» с Евгением Казаковым, Владимиром Демидовым и звездой КВН команды «Дети лейтенанта Шмидта» Вячеславом Гуливицким в главных ролях (12+).

Завершит кинофорум-фестиваль дискуссия среди кинематографистов с разбором успешных авторских и продюсерских томских проектов в игровом, документальном кино и анимации.

Кинофорум-фестиваль пройдет во Дворце творчества детей и молодежи Томска по ул. Вершинина, 17. Вход свободный, по предварительной регистрации. Также можно зарегистрироваться на входе перед началом мероприятия.

Начало в 10:30.

