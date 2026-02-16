Время Нарановича: Как строили Императорский университет в Томске — 4 серия
Кто же продолжил строительство Императорского Томского университета после того, как в 1881 году его первый архитектор Максимилиан Арнольд уехал из города?
Рассказываем в нашем сегодняшнем материале.
После отъезда первого архитектора Императорского Томского университета Максимилиана Арнольда сложный объект подхватил молодой и амбициозный гражданский инженер Павел Наранович. Свой карьерный путь он начал в Санкт-Петербурге в Технико-строительном комитете при Министерстве внутренних дел.
Спустя почти два года был переведен на службу в Министерство народного просвещения, которое и направило Нарановича в Томск по рекомендации его учителя, директора Института гражданских инженеров Р. Б. Бернгарда на должность главного строителя первого сибирского университета. На тот момент архитектору было около 30 лет, а за его плечами было всего четыре года практической деятельности.
Наранович родился в селе Змеиногорский рудник на Алтае. Получив первоначальное образование в первой Санкт-Петербургской классической гимназии, он продолжил свое обучение в Строительном училище Санкт-Петербурга. После его окончания получил звание гражданского инженера Х класса, что давало ему право на производство городских и дорожных работ.
— Нарановича из столицы почти сразу же после окончания учебы назначили на должность строителя томского университета. Конечно, Арнольд был более опытен, но в то же время он, возможно, уже немножко забронзовел. То есть, ему уже было не по статусу где-то что-то лазить, смотреть постройки и так далее. Поэтому, конечно же, более молодой Наранович мог лучше справиться с этой работой, и его сподвигли в Томск. Здесь он воплотил в жизнь еще два знаменитых проекта — это театр по заказу Королева и народную бесплатную библиотеку по заказу Валгусова. Последнее здание сохранилось на углу ул. К. Маркса и пер. 1905 года, — отмечает доцент кафедры философии и истории ТГАСУ Константин Фадеев.
2. Народная бесплатная библиотека была открыта при поддержке видного сибирского мецената и просветителя Петра Макушина. Здание для нее было построено в 1887 году — всего за 1,5 года. Первоначально список книг, разрешенных в бесплатной библиотеке, был довольно ограничен. Но после отмены в 1907 г. цензурных ограничений в бесплатную библиотеку поступили книги Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, Ч. Дарвина, И. М. Сеченова, Н. В. Шелгунова и других запрещенных ранее авторов. При библиотеке действовал народный театр, устраивались музыкальные вечера, детские утренники, первые встречи с новинками — фонографом и кинематографом.
Ольга Богданова, историк-архитектор, описывала в своей статье «Деятельность гражданского инженера П.П. Нарановича в Томске» первые сложности, с которыми пришлось столкнуться недавно прибывшему в Томск молодому инженеру: кроме доработки проекта Бруни, ему также пришлось заняться составлением новой сметы на строительство главного корпуса с учетом реальной стоимости строительных материалов и рабочих рук.
2. Затраты на строительство зданий для Императорского Томского университета, 1880–1892 гг. Из альбома «Императорский Томский университет».
Согласно данным из книги «Открытие Императорского Томского университета 22 июля 1888 года», именно тогда Нарановичем была изменена планировка некоторых аудиторий, библиотеки, туалетов, музеев и церкви. Например, последняя, согласно проекту Бруни, должна была разместиться таким образом, чтобы кругом ее и алтаря шел коридор, предназначенный для помещения музея изящных искусств. А его окна, выходящие на улицу, должны были бы освещать и церковь.
Но строители корпуса посчитали, что такого света в помещении будут недостаточно. И поэтому предложили «выдвинуть алтарь вплоть до фасадной стены так, чтобы он получал освещение прямо с улицы». Вследствие этого не только увеличился размер церковного помещения, но и по бокам алтаря появились две небольшие комнаты для ризницы и хранения церковных принадлежностей.
Также благодаря изменению планировки, за счет подвальных помещений расширилась расположенная в главном корпусе библиотека, музеи приобрели арочные своды, а ватерклозеты рядом с актовым залом и церковью перемещены в концы среднего коридора.
Также Флоринский и Наранович внесли значимые изменения, связанные с двусветной аудиторией на углу второго этажа. Они предложили объединить две угловые аудитории в одну, чтобы уместить там до 400 человек. Им же принадлежит идея вместо двух запроектированных окон сделать шесть — по три на каждый этаж, плюс для дополнительного освещения еще два окна из наружного коридора.
В 1883 году общие строительные работы на главном корпусе были закончены и началась отделка внутренних помещений первого и второго этажей. Для отопления сложили пять калориферных печей, выкрасили крышу. По проекту Нарановича также построили общежитие для студентов и лазарет «по случаю появления среди рабочих заболеваний сыпным тифом».
Из статьи О. Богдановой «Деятельность гражданского инженера П. П. Нарановича в Томске»:
«На возведение здания студенческого общежития строительным комитетом были отданы материалы, оставшиеся от постройки главного корпуса. Общежитие имело 48 комнат, из которых 44 предназначались для студентов, и было рассчитано на 80 человек. На первом этаже находились библиотека, столовая и квартира инспектора. В подвальном этаже располагались кухня, хозяйственные помещения и комнаты для прислуги. На втором этаже разместились комнаты для студентов».
2. Общежитие для студентов, 1883–1885 гг. постройки.
Еще через год внутри главного корпуса на первом и втором этажах был постелен паркетный пол, поставлены шкафы для библиотеки, заготовлены столы и скамьи, доделана угловая аудитория в форме амфитеатра.
2. Коридор главного корпуса университета;
3. Третья аудитория, где читались лекции по гистологии, фармакологии и ботанике. Туда свободно вмещалось 75-80 человек.
В 1884–1885 гг. в южной части будущей Университетской рощи построили следующий знаковый для университета объект — оранжерею с теплицами. Проект для нее полностью разработал именно Наранович.
Подробнее о том, как обустраивалась Университетская роща, расскажем в следующей серии.
