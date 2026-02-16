Время Нарановича: Как строили Императорский университет в Томске — 4 серия

Кто же продолжил строительство Императорского Томского университета после того, как в 1881 году его первый архитектор Максимилиан Арнольд уехал из города?

Рассказываем в нашем сегодняшнем материале.

Как строили Императорский университет в Томске

Фото: Савелий Петрушев

После отъезда первого архитектора Императорского Томского университета Максимилиана Арнольда сложный объект подхватил молодой и амбициозный гражданский инженер Павел Наранович. Свой карьерный путь он начал в Санкт-Петербурге в Технико-строительном комитете при Министерстве внутренних дел.

Спустя почти два года был переведен на службу в Министерство народного просвещения, которое и направило Нарановича в Томск по рекомендации его учителя, директора Института гражданских инженеров на должность главного строителя первого сибирского университета. На тот момент архитектору было около 30 лет, а за его плечами было всего четыре года практической деятельности.

Павел Наранович 1853–1894 гг. Наранович родился в селе Змеиногорский рудник на Алтае. Получив первоначальное образование в первой Санкт-Петербургской классической гимназии, он продолжил свое обучение в Строительном училище Санкт-Петербурга. После его окончания получил звание гражданского инженера Х класса, что давало ему право на производство городских и дорожных работ.

— Нарановича из столицы почти сразу же после окончания учебы назначили на должность строителя томского университета. Конечно, Арнольд был более опытен, но в то же время он, возможно, уже немножко забронзовел. То есть, ему уже было не по статусу где-то что-то лазить, смотреть постройки и так далее. Поэтому, конечно же, более молодой Наранович мог лучше справиться с этой работой, и его сподвигли в Томск. Здесь он воплотил в жизнь еще два знаменитых проекта — это театр по заказу Королева и народную бесплатную библиотеку по заказу Валгусова. Последнее здание сохранилось на углу ул. К. Маркса и пер. 1905 года, — отмечает доцент кафедры философии и истории ТГАСУ Константин Фадеев.

1. Театр Е. И. Королева, начало XX в. В настоящий момент здание утеряно, так как в 1905 году оно было подожжено черносотенцами во время проведения в нём митинга, организованного Томским комитетом РСДРП. В результате пожара погибли десятки людей. Из-за близости сгоревшего театра к Троицкому собору на Ново-Соборной площади его решили не реставрировать.

2. Народная бесплатная библиотека была открыта при поддержке видного сибирского мецената и просветителя Петра Макушина. Здание для нее было построено в 1887 году — всего за 1,5 года. Первоначально список книг, разрешенных в бесплатной библиотеке, был довольно ограничен. Но после отмены в 1907 г. цензурных ограничений в бесплатную библиотеку поступили книги Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, Ч. Дарвина, И. М. Сеченова, Н. В. Шелгунова и других запрещенных ранее авторов. При библиотеке действовал народный театр, устраивались музыкальные вечера, детские утренники, первые встречи с новинками — фонографом и кинематографом. Фото: из фондов ТОУНБ им. А.С. Пушкина

Ольга Богданова, историк-архитектор, описывала в своей статье «Деятельность гражданского инженера П.П. Нарановича в Томске» первые сложности, с которыми пришлось столкнуться недавно прибывшему в Томск молодому инженеру: кроме доработки проекта Бруни, ему также пришлось заняться составлением новой сметы на строительство главного корпуса с учетом реальной стоимости строительных материалов и рабочих рук.

1. План усадьбы университета на 1883 год, составленный архитектором П.П. Нарановичем. Из книги «Архитекторы Томска (XIX — начало XX века)»;

2. Затраты на строительство зданий для Императорского Томского университета, 1880–1892 гг. Из альбома «Императорский Томский университет». Фото: из фондов ТОУНБ им. А.С. Пушкина, НБ ТГУ

Квитанция 1889 года, из Музея истории ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Согласно данным из книги «Открытие Императорского Томского университета 22 июля 1888 года», именно тогда Нарановичем была изменена планировка некоторых аудиторий, библиотеки, туалетов, музеев и церкви. Например, последняя, согласно проекту Бруни, должна была разместиться таким образом, чтобы кругом ее и алтаря шел коридор, предназначенный для помещения музея изящных искусств. А его окна, выходящие на улицу, должны были бы освещать и церковь.

Но строители корпуса посчитали, что такого света в помещении будут недостаточно. И поэтому предложили «выдвинуть алтарь вплоть до фасадной стены так, чтобы он получал освещение прямо с улицы». Вследствие этого не только увеличился размер церковного помещения, но и по бокам алтаря появились две небольшие комнаты для ризницы и хранения церковных принадлежностей.

Университетская церковь, она располагалась на втором этаже, сразу же напротив лестницы. Похожим образом была устроена домовая церковь святителя Николая Чудотворца в главном корпусе Томской окружной лечебницы для душевнобольных Фото: Савелий Петрушев, из альбома «Императорский Томский университет»

Сейчас в бывшей университетской церкви располагается актовый зал ТГУ, знакомый многим выпускникам вуза, ведь именно там они получили свои долгожданные дипломы. Фото: Савелий Петрушев

Также благодаря изменению планировки, за счет подвальных помещений расширилась расположенная в главном корпусе библиотека, музеи приобрели арочные своды, а ватерклозеты рядом с актовым залом и церковью перемещены в концы среднего коридора.

Библиотека в главном корпусе томского университета размещалась на первом и втором этажах, включала главный зал, русский и медицинский отделы, читальный зал. Из альбома «Императорский Томский университет» Фото: НБ ТГУ

Также Флоринский и Наранович внесли значимые изменения, связанные с двусветной аудиторией на углу второго этажа. Они предложили объединить две угловые аудитории в одну, чтобы уместить там до 400 человек. Им же принадлежит идея вместо двух запроектированных окон сделать шесть — по три на каждый этаж, плюс для дополнительного освещения еще два окна из наружного коридора.

Первая двусветная аудитория, из альбома «Императорский Томский университет» Фото: НБ ТГУ

Как и сто с лишним лет назад, в уникальной двусветной аудитории проходят занятия. Фото: Савелий Петрушев

В 1883 году общие строительные работы на главном корпусе были закончены и началась отделка внутренних помещений первого и второго этажей. Для отопления сложили пять калориферных печей, выкрасили крышу. По проекту Нарановича также построили общежитие для студентов и лазарет «по случаю появления среди рабочих заболеваний сыпным тифом».

Из статьи О. Богдановой «Деятельность гражданского инженера П. П. Нарановича в Томске»: «На возведение здания студенческого общежития строительным комитетом были отданы материалы, оставшиеся от постройки главного корпуса. Общежитие имело 48 комнат, из которых 44 предназначались для студентов, и было рассчитано на 80 человек. На первом этаже находились библиотека, столовая и квартира инспектора. В подвальном этаже располагались кухня, хозяйственные помещения и комнаты для прислуги. На втором этаже разместились комнаты для студентов».

1. Передний фасад главного корпуса ТГУ, конец XIX в.;

2. Общежитие для студентов, 1883–1885 гг. постройки. Фото: из альбома «Императорский Томский университет»

Еще через год внутри главного корпуса на первом и втором этажах был постелен паркетный пол, поставлены шкафы для библиотеки, заготовлены столы и скамьи, доделана угловая аудитория в форме амфитеатра.

1. Часть вестибюля и парадная лестница;

2. Коридор главного корпуса университета;

3. Третья аудитория, где читались лекции по гистологии, фармакологии и ботанике. Туда свободно вмещалось 75-80 человек. Фото: из альбома «Императорский Томский университет»

В 1884–1885 гг. в южной части будущей Университетской рощи построили следующий знаковый для университета объект — оранжерею с теплицами. Проект для нее полностью разработал именно Наранович.

Вид на ботанический участок, где позднее появятся оранжерея, теплицы и ботанический дом Фото: из альбома «Императорский Томский университет»

Подробнее о том, как обустраивалась Университетская роща, расскажем в следующей серии.

