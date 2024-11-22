Казенный дом среди сосен. Что расскажет здание Томской психолечебницы о своем прошлом?

22 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Сарафима Кузина

Зданию Томской психиатрической больницы в Сосновом бору исполнилось уже 116 лет. Этот архитектурный комплекс — один из немногих в Томске, сохранившийся практически в неизменном виде.

До сих пор и внутри, и снаружи главного корпуса можно увидеть аккуратные арочные проемы, цветные витражи, позолоченную лепнину и античные окна с цветочным орнаментом.

Все это — и не только — мы детально рассмотрели и показываем вам в нашем материале.

Главный фасад столетней Томской окружной психолечебницы. Вид до стороны ул. Алеутская в Сосновом бору. Фото: Серафима Кузина

В начале ХХ века на северной окраине Томска, которую сегодня называют Сосновым бором, прямо посреди леса началось строительство первой в Сибири окружной лечебницы для душевнобольных. На тот момент она стала пятой в России и самой большой по количеству больничных коек. С бывшим лидером — — у томской больницы была разница всего в 50 мест, но именно они стали определяющими.

Да и сам корпус томской лечебницы планировался внушительных размеров. На конец строительства в 1908 году, помимо основного здания, при ней имелась домовая церковь, водонапорная башня, электростанция, служебные и хозяйственные постройки. В совокупности на постройку больницы была затрачена огромная сумма в 1,5 млн рублей.

Многие из старых построек на территории сегодняшней Томской психиатрической больницы в Сосновом бору сохранились. Способствовало этому то, что на протяжении своей истории учреждение не теряло медицинской специализации, а также то, что в 2000-х удалось получить деньги на реставрацию комплекса. Примерно в то же время ансамбль лечебницы, включающий 17 зданий, в том числе, и за пределами больницы, получил статус памятника регионального значения.

Сегодня комплекс психиатрической больницы занимает территорию, ограниченную улицами Асиновская, Алеутская и Кутузова. На ней располагаются более 30 подразделений больницы и НИИ психического здоровья с клиникой. Все они размещаются в главном корпусе на Алеутской, 4.

Современный вход в главный корпус больницы почти не изменился за свою вековую историю. Фото: Серафима Кузина

Казалось бы, как в одном здании может уместиться так много отделений? На самом деле главный корпус — это порядка десяти зданий в одном. На карте хорошо видно, как от парадного входа, выходящего на Алеутскую улицу, словно щупальца, по всей территории раскинулись кирпичные пристройки. Когда ты оказываешься среди них, нетрудно потерять ориентацию в пространстве. Поэтому сопровождал нас при осмотре здания, показывая самые красивые места, сотрудник психиатрической больницы, начальник хозяйственной части Виталий Кирьянов.

За фасадом

За фасадом Томской психиатрической больницы скрывается богатый декор. Некоторые из элементов мы раньше не видели ни в одном здании Томска. Фото: Серафима Кузина

Первым местом, где мы оказались, стало фойе главного корпуса — большое пространство с несколькими цветными витражами и колоннами. Заходя, сразу и не подумаешь, что попал в медицинское учреждение: даже не каждый театр или концертный зал может похвастаться таким богатым декором на входе!

Вход украшают цветные витражи и колонны. Фото: Серафима Кузина

Как отмечаете наш проводник, в больнице уделяется большое значение состоянию помещений. Для этого постоянно то в одной части, то в другой ведется косметический ремонт: например, в фойе последний был в прошлом году — к 115-летию здания.

Фото: Серафима Кузина

Насколько изменились интерьеры вестибюля за более чем сто лет, можно судить по сохранившемуся старому снимку. Некоторые его элементы сегодня безвозвратно потеряны. В частности, на сегодняшний день утрачены напольная плитка и декоративный орнамент над входом в коридор второго этажа.

Современный вид лестницы. Судя по фотографиям, на сегодняшний день утрачены напольная плитка и декоративный орнамент над входом в коридор второго этажа. Фото: Серафима Кузина

Зато полностью сохранилась парадная кованая лестница с заклепками. Сейчас она выглядит более тяжелой, чем сто лет назад, за счет черного цвета и слоев краски. Также совпадают на старой и новой фотографиях арочные проемы, ведущие с лестницы на второй этаж. Подобные, кстати, украшают коридоры по всему зданию.

Коридор второго этажа. Фото: Серафима Кузина

Поднимаясь по парадной лестнице, замечаем еще одно большое окно с цветными витражами. Кажется, что здесь мы увидели все самое прекрасное, что могло быть в больнице из архитектурных деталей. Но нет! Наш экскурсовод говорит: “ А вы поднимите глаза наверх…», — и совершенной неожиданностью стало то, что нас там ждало.

Парадную лестницу украшают цветные витражи и декоративный потолок. Фото: Серафима Кузина

Потолок в старинном здании психлечебницы украшен декоративными плитками — получаются своеобразные кессоны. Более классические элементы кессонного потолка можно увидеть в старом здании Научной библиотеки ТГУ. Здесь же автор проекта обыграл идею в духе модного в тот момент русского модерна. Однозначно, эта уникальная деталь заслуживает внимания — подобного декора в томских домах с историей мы еще не встречали. Возможно, модерновый потолок больницы на сегодняшний день является единственным сохранившимся примером в городе.

Модерновый потолок в здании томской лечебницы. Возможно, он является единственным сохранившимся примером в городе. Фото: Серафима Кузина

На втором этаже сегодня, как и сто лет назад, открыта домовая церковь святителя Николая Чудотворца. Помимо пациентов, в определенные часы ее могут посетить все желающие томичи.

Фото: Серафима Кузина

В период советской власти, как и многие другие храмы, больничная церковь была закрыта, а купол, ранее возвышающийся над главным входом, снесен. Вместе с ним здание утратило и часть уникального декора на потолке, который хорошо виден на старых фотографиях. Восстановили храм на прежнем месте лишь в 2003 году по просьбе епископа Томского и Асиновского Ростислава, но, к сожалению, без исторического купола.

Домовая церковь святителя Николая Чудотворца. Фото: Серафима Кузина

Следующая впечатляющая точка нашего маршрута — актовый зал на втором этаже здания. Раньше он, кстати, назывался залом для развлечений. Как писал первый директор Томской окружной лечебницы в 1911 году Николай Топорков, досугу в больнице уделялось большое значение.

Актовый зал больницы расположен на втором этаже. Фото: Серафима Кузина

В зале для развлечений постоянно устраивались танцевальные вечера и концерты для пациентов и служителей. Играли на них духовой оркестр при лечебнице и ансамбль балалаечников, собранные из сотрудников. На Рождество в большом зале ставили елку. В соседнем помещении — столовой — проходили спектакли, рядом была бильярдная комната, которая открывалась ежедневно на насколько часов.

Благодаря сохранившемуся в архиве ЦДНИ ТО докладу 1924 года, мы можем узнать, какие постановки ставились на сцене томской психолечебницы после революции. Список включает 16 спектаклей, среди них, например, пьесы «Рыбаки», «Люди огня и железа», «Бабья деревня» и даже детский спектакль на французском языке по мотивам сказки «Золушка». Интересно, что помимо театральных представлений, в тот период врачи лечебницы читали пациентам просветительские лекции о малярии, скарлатине, микробах и даже проституции. Во второй половине прошлого века, по словам нашего экскурсовода, вплоть до 1990-х годов в бывшем зале для развлечений крутили кино для жителей Соснового бора.

В больнице был свой бильярдный зал, где пациенты могли проводит ежедневно проводит до 5 часов. Фото: из архива издания

Старинные фотографии показывают: за сто с лишним лет зал практически не изменился. На потолке позолоченная лепнина, цветочный орнамент, помпезные колонны, отделяющие основной зал.

Зал для развлечение выглядит так же роскошно, что и сто лет назад. Фото: Серафима Кузина

Сохранились вентиляционные решетки и исторические оконные рамы с еще дореволюционными ручками. Каждое окно внутри (а их больше десятка в зале) обрамлено наличником с сандриком.

Фото: Серафима Кузина

Такое обилие декора на один квадратный метр редко где встретишь. Как отмечает Виктор, помещение было полностью отреставрировано и приведено в порядок во время капремонта здания в 2012 году совместно с Томским центром по охране и использованию памятников истории и культуры.

Фото: Серафима Кузина

Следующим местом, куда мы отправились, стал архив больницы. Попасть в него можно через коридор второго этажа, поднявшись по небольшой лестнице вверх. Она, кстати, тоже необычная. При осмотре мы обнаружили дореволюционные заклепки, с помощью которых до изобретения сварки соединяли детали. Выше, за тяжелой дверью, находится вход на чердак. Туда мы, к сожалению, не попали. А вот с больничным архивом, который не только хранит чужие истории, но имеет свою, не менее интересную, познакомились.

Лестница на чердак и в архив больницы. Фото: Серафима Кузина

— Здесь много чего было в разные годы, изначально помещение не предназначалось для архива, — рассказывает архивариус томской психиатрической больницы Ольга Винс, — Здесь, говорят, и танцевальный зал был, и что-то спортивное. Смотрите, у нас даже кольцо баскетбольное весит до сих пор. Оно появилось в советское время.

Помещение канцелярии и архива при больнице. Оно разделено на четыре части. Фото: Серафима Кузина

Архив томской больницы поделен на четыре части: в первой располагается канцелярия с рабочими столами и компьютерами; во второй — с тем самым баскетбольным кольцом на стене — стоят до самого потолка стеллажи с документами.

В одном из помещений архива весит баскетбольное кольцо. Оно осталось тут с советских времен, когда там был спортивный зал. Фото: Серафима Кузина

Дальше, рядом с входной дверью, еще одно пространство со стеллажами, а после него идет небольшая комната с аркой, используемая как складское помещение для всяких мелочей.

Фото: Серафима Кузина

Видно, что в какой-то момент помещение перестраивалось. Стена, на которой весит баскетбольное кольцо, либо когда-то то была цельной и проход из канцелярии в зал появился позднее; либо стены там не было вообще и ее достраивали. С обратной стороны, где находится рабочий кабинет, виден похожий на капители декор. Причем он есть и в левом, и в правом углах, словно там когда-то было две колонны. Но так ли это на самом деле, сейчас уже не узнаешь.

Выступ на одной из стен в архиве. Возможно, раньше это была капитель колонны. Фото: Серафима Кузина

Обращаем внимание на деревянный пол. По словам сотрудников, в архиве его не меняли, поэтому, вероятнее всего, по этим половицам ходили еще первые врачи томской окружной лечебницы. Плинтус, кстати, тоже сохранился.

По словам Виталия Кирьянова, такого плинтуса он больше нигде не видел. Фото: Серафима Кузина

За одним из стеллажей замечаем необычной формы арочное окно с пожелтевшей деревянной рамой, вероятно, как и пол, изготовленной в начале ХХ века. За окном — глухая стена, поэтому рама сохранилась в отличном состоянии. Рядом несколько полукруглых ниш, заставленных коробками.

Эти полукруглые ниши похожи на те, что были в церковном зале. Фото: Серафима Кузина

Скрытое за стеллажами окно. Фото: Серафима Кузина

В остальном, интерьеры здания, в значительной степени, приобрели вид типового медицинского учреждения, поэтому отправляемся осматривать лечебницу снаружи.

А кто построил?

Но прежде, чем перейти к экстерьеру лечебницы, выясним, кто же ее спроектировал. Часто, говоря об авторе проекта комплекса томской окружной лечебницы, называют архитектора и титулярного советника Андрея Лангера. Однако он приехал в Томск только в 1906 году, когда строительство лечебницы шло полным ходом (началось оно в 1901 г).

Как пишет Валерий Залесов в книге «Архитекторы Томска (XIX — начало XX века)», Лангер занимался строительством окружной психиатрической лечебницы в Томске с 1907 по 1909 гг. Под его руководством появились «дополнительно к основному проекту» и несколько новых корпусов: лечебный, врачебный, служительный и хозяйственный. Также он является архитектором «шоссейной подъездной дороги» в 9,5 верст (примерно 10 км) от Томска до лечебницы и комплекса жилых зданий, предназначенных для служащих больницы.

В распоряжении администрации Томской области о включения ансамбля «Томская окружная психиатрическая лечебница» в список памятников архитектуры регионального значения авторами главного корпуса указывается коллектив архитекторов: «Я. В. Кривцов, И. И. Кондаков, В. Р. Энкен и И. С. Китнер». О двух первых есть упоминание в уже упомянутой книге В.Г. Залесова «Архитекторы Томска». Потомственный дворянин Курской, Киевской и Воронежской губерний, успевший поработать во многих городах, Яков Васильевич Кривцов с 1903 по 1908 гг. был главным инженером Томской окружной психолечебницы. Иван Иванович Кондаков, занимавший в тот момент должность губернского архитектора, руководил работами.

Узнать о следующем участнике коллектива удалось не сразу, так как его фамилия и инициалы указаны с ошибкой. На самом деле, третьим был Виктор Августович Енкен, именно это имя упоминается в нескольких источниках. Все в той же книге В.Г. Залесова «Архитекторы Томска» мы узнаем, что Енкен в 1902 году был «откомандирован» в Томск технико-строительным комитетом МВД для помощи Якову Кривцову в строительстве психолечебницы. В Томске он занимал должность младшего архитектора в строительном отделе томского управления. Подтверждается эта информация и в выпуске журнала «Строитель: вестник архитектуры, домовладения и санитарного зодчества» от 1904 года.

Служба Енкена в Томске не задалась — Валерий Залесов приводит неприятную историю, связанную с деятельностью Виктора Августовича в губернской столице:

В 1907 году находился под следствием, обвиняется в том, что при строительстве психолечебницы «...допустил со своей стороны действия, противные обязанностям службы, хотя и не для собственной корысти, но для доставления другому (в данном случае подрядчику) незаконной прибыли.

О четвертом архитекторе, который указан в документе, Иерониме Севастьяновиче Китнере, нашлось совсем немного информации. Это санкт-петербургский архитектор, к началу ХХ века сделавший себе имя как представитель «кирпичного стиля». Одна из важнейших его построек — здание механического завода «К. Б. Зигеля» в Санкт-Петербурге. Но за что именно отвечал Китнер в томском строительстве, узнать не удалось. Скорее всего, он выступал консультантом либо выполнял часть каких-то работ по проекту.

Исследователи Дмитрий Целищев и Михаил Черняев в своей статье пишут, что Томский комплекс окружной психолечебницы строился по тому же типовому проекту, что и Винницкая, и Московская больницы. Томский искусствовед считает, что за основу был взят проект гражданского инженера . Архитектором Яковом Кривцовым, который работал при строительстве лечебниц в Виннице и в Москве, этот проект только дорабатывался.

Андрей Лангер, тем не менее, тоже приложил руку к комплексу: он занимался проектированием целой серии домов для персонала лечебницы. Окончив Рижский политехнический институт, он прибыл в Томск. Здесь, в губернской столице, он начал воплощать свои идеи, работая в модных на тот момент направлениях, от северного модерна до неорусского стиля. Это делает построенные им «больничные» домики уникальными, не похожими на то, что обычно подразумевают под словами «томское деревянное зодчество». Подробнее о них — в нашем следующем материале.

От казарменного вида к изысканности

Выполнен корпус больницы в стиле модерн. Благодаря декоративным элементам на окнах и орнаменту под крышей здание утратило «суровый казарменный» вид и стало смотреться более изысканно. Фото: Серафима Кузина

Первый директор Николай Топорков писал об внешнем облике новой лечебницы: «...суровый казарменный». Учитывая назначение здания, это было ожидаемо. Тем не менее, авторы проекта томской лечебницы все же попытались добавить зданию изысканности. Чего стоит один главный вход! В здание ведет арочная дверь; над ней — ниша, где располагается трехстворчатое окно. Обрамлено оно пилястрами с цветочным орнаментом, сверху — сандрик и икона.

Фото: Серафима Кузина

Над арочными окнами первого этажа фронтоны-кокошники. Между первым и вторым этажами — карниз, повторяющийся и на крыльях здания. По верху тянется фриз с орнаментом. На самом верху главного фасада — сохранившаяся с раннесоветских времен надпись «Сибирская краевая психолечебница».

Фото: Серафима Кузина

Кровля главного корпуса частично покрыта старым железным листом, сохранились чердачное окно, краснокирпичные дымоходы и вентиляция. Как отмечает Виталий Кирьянов, при строительстве в каждой палате была предусмотрена своя вентиляция. Сейчас, с приходом новых технологий, ни то, ни другое не используют, но разбирать их нельзя — инженерная инфраструктура включена в предмет охраны.

На крыше заметны старые дымоходы и вентиляция. Покрыта часть крыши старым железным листом. Фото: Серафима Кузина

Обходим правое крыло здания. Окна здесь выглядят менее роскошно, тем не менее, общая стилистика сохраняется. Внутри находится НИИ психического здоровья — он не относится к больнице. Виталий рассказывает: в этой части здания еще в 1970-е годы сделали ремонт, после которого ничего из старых интерьеров, увы, не сохранилось.

В правом крыле здания находится НИИ психического здоровья. Фото: Серафима Кузина

На выходе с территории психбольницы встречаем кирпичную одноэтажную пристройку, старую электростанцию (котельную) и водонапорную башню. Сейчас все три эти строения включены в охраняемый архитектурный ансамбль, но не используются. Хотя в начале ХХ века хозслужбы имели важное практическое значение — именно они обеспечивали теплом и водой многочисленные пристройки больницы.

Электростанция (котельная) построена в 1908 году. Включена в охраняемый ансамбль больницы. Фото: Серафима Кузина

Также у лечебницы была канализации, которая была построена, в том числе, руками пациентов. Как пишет Топорков, они принимали участие в работах при рытье котлованов для фундаментов, канализации и водопровода. С декабря 1910 года пациенты также работали при бурении артезианской скважины, обеспечившей лечебницу водой. Директор больницы в своем очерке рассказывает, что начать разработку колодца предложил один из пациентов: он сам составил проект и смету, руководство учреждения предоставило лишь необходимые инструменты. В итоге за пять месяцев удалось пробурить более 50 метров и обнаружить воду. По словам Торопкова, скважины такой глубины в Томске еще не было.

Сад

Фото: Серафима Кузина

Один из основополагающих принципов Томской окружной лечебницы заключался в использовании при лечении больных трудотерапии. Этот метод привез в Томск первый директор томской больницы Николай Топорков. До этого, будучи директором Виленской окружной психолечебницы, он активно применял трудотерапию в лечении.

В Томске под началом Топоркова труд больных начали использовать не только при поддержании корпуса в чистоте, но и во многих других сферах. Так, на территории больницы были организованы свои гончарные, ткацкие, сапожные, плетеночные мастерские и даже построенный больными кирпичный завод. Важное значение отводилось труду на воздухе. Для этого на территории лечебницы были устроены огороды и цветники, построена своя оранжерея и несколько парников.

На этих участках выращивалось огромное количество овощей, только капусты было четыре сорта: брюссельская, красная, цветная и савойская. Также на грядках росли редиска, брюква, лук, огурцы, петрушка, укроп и даже сельдерей. Как пишет директор лечебницы, в 1910 году в парниках выросли свои арбузы и дыни. Они, хотя и были небольшими по размеру, но, по словам Топоркова, оказались очень вкусными. Также он упоминает о выращивании «зимней культуры» — шампиньонов.

В садах и палисадниках было не меньшее разнообразие видов. В цветниках росли розы, герани, нарциссы, фикусы и гиацинты. Растений было настолько много, что летом, «когда все клубы покрыты цветами», в зале для развлечений два-три раза за сезон устраивали «праздник цветов» с танцами. К этому вечеру пространство зала украшалось букетами, а садовники готовили 120-150 бутоньерок, которые во время первой кадрили дарили всем присутствующим женщинам. Также летом во дворе больницы устраивали продажу ромашек в пользу «Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом». Этот день так и называли «праздником белого цветка».

Интересно, что сегодня сотрудники больницы продолжают традиции свои предшественником. Как и сто лет назад, большое значение здесь уделяется обустройству садов и палисадников, чтобы «придать лечебнице более живой, симпатичный вид». Виталий Павлович показывает нам местную достопримечательность — ухоженный цветочный садик с водопадом, который появился лет пять назад.

— Его мы сделали вместе с сотрудниками больницы, человека 4-5. Я сам лично выгружал камни для водопада. Никого проекта у нас не было, делали — как получится, так получится. Камни для этого специально покупали, нам их привезли из какого-то карьера. Там у нас разбита клумба, за ней посажены сосны. Подобные садики разбиты по всей территории больницы, в том числе, большая клумба перед главным входом. Там растут розы, гортензии и другие цветы. Следят за ними мастер хозяйственного участка с сотрудниками отделений — то есть, практически у каждого отделения есть свой небольшой садик, который огорожен, и летом за ним ухаживают сотрудники этого отделения и пациенты. Из последнего, что мы сделали глобального — посадили в позапрошлом году 20 кедров на территории больницы, — рассказывает Виталий Кирьянов.

Территория психиатрической лечебницы и прилегающего к ней района, после долгого процесса согласований, так и не вошла в границы исторического центра Томска. К счастью, защитить эти здания от исчезновения помогает статус памятника, хотя и он далеко не всегда является гарантией сохранения наследия. Тем не менее, за счет своей цельности и функционального назначения, психолечебница является одним из самых интересных объектов начала ХХ века в Томске. Что еще входило в архитектурный комплекс психиатрической лечебницы и что сохранилось до наших дней — во второй части нашего обзора.

Литература:

Старикова Г. Н. История названий томских улиц. Издание третье, дополненное, 2012 г;

Топорков, Н. Н. Томская окружная лечебница для душевнобольных. Первые шаги. 23 октября 1909 — 15 июня 1910 гг.;

Залесов В. Г. Архитекторы Томска (XIX — начало XX века), 2004 г.;

Целищев Д. В., Черняев М. И. История окружных психиатрических больниц в России // Consortium Psychiatricum. 2023. Том 4. № 2. С. 125–136.

Герасимов А. П. Северный модерн в интерпретациях деревянных домов города Томска, Архитектон: известия вузов № 3 (59) / Сентябрь 2017;

Распоряжение Администрации Томской области от 05.07.2012 № 627-ра «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия <...> — ансамбля «Томская Окружная Психиатрическая лечебница»;

Постановление Главы администрации Томской области от 22.12.1993 г. № 426 «О дополнительной постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Томской области»;

Журнал «Строитель: вестник архитектуры, домовладения и санитарного зодчества», выпуск №21-24, 1904

Сайт ОГАУЗ «Томская клиническая психиатриеская больница»;

Центр документации новейшей истории: 115 лет Томской психиатрической больнице

Текст: Алена Попова, Елена Фаткулина

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