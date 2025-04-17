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У томской Межвузовской поликлиники новый главврач

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Новым руководителем Межвузовской поликлиники Томска назначена Вера Пестова, ранее исполнявшая обязанности главного врача. Сегодня, 17 апреля, её представили коллективу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Вера Пестова окончила Сибирский государственный медицинский университет в 2003 году, получив квалификацию «врач-педиатр». С 2002 по 2004 годы проходила обучение в интернатуре по специальности «терапия».

Свою карьеру она начала врачом-педиатром. С 2010 по 2020 годы (после прохождения переподготовки) занимала пост врача-дерматовенеролога в Томском областном кожно-венерологическом диспансере, где впоследствии была назначена заместителем главного врача по медицинской части. С 2020 по 2023 годы работала главным врачом в ООО «Гранд-Сервис».

С марта 2023 года Вера Пестова занимала должность заместителя главного врача по медицинской части в ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника», а с 13 марта 2025 года исполняла обязанности главного врача.

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