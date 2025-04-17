Томичи могут передавать показания счетчиков через «Алису»

17 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Жители Томской области могут передавать показания счетчиков электроэнергии, холодной воды и горячего водоснабжения с помощью голосового помощника «Алиса» от «Яндекс».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, подавать данные можно в круглосуточном режиме с любого устройства, на котором установлен сервис: смартфон, компьютер, автомобиль. Для пользователей приложения «Яндекс — с Алисой» система запоминает один или несколько лицевых счетов пользователя и при повторной передаче показаний предлагает выбрать нужный из сохранённого списка, подтвердить свой выбор.

Показания принимаются с 1 по 25 число каждого месяца, рекомендуемый период подачи данных с 20 по 25 число. Помимо голосового помощника жители региона могут по-прежнему передать показания с помощью интерактивной системы голосового самообслуживания (IVR) по телефону 8 (3822) 75-00-75, в личном кабинете клиента гарантирующего поставщика, в мобильном приложении «Мой Томскэнергосбыт» и в чат-боте компании.

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