В Томске на Нахимова высадили более 100 клёнов

15 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске в рамках компенсационных посадок на ул. Нахимова появились 120 клёнов Гиннала, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что такие деревья не вырастают высокими, поэтому их уместно было разместить в этой зоне.

— Благодаря компании Stels город получил качественные крепкие саженцы, осенью деревья добавят ярких красок в пейзаж, — сказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Кинева.

Специалисты департамента помогли подобрать место высадки и проконсультировали по природному составу растений, которые необходимы городу.

Фото: пресс-служба мэрии

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