18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске на Нахимова высадили более 100 клёнов

Город, Зелень в городе, Томские новости, интересные новости Томска высадки посадки зеленые насаждения кусты В Томске на Нахимова высадили более 100 клёнов

В Томске в рамках компенсационных посадок на ул. Нахимова появились 120 клёнов Гиннала, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что такие деревья не вырастают высокими, поэтому их уместно было разместить в этой зоне.

— Благодаря компании Stels город получил качественные крепкие саженцы, осенью деревья добавят ярких красок в пейзаж, — сказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Кинева.

Специалисты департамента помогли подобрать место высадки и проконсультировали по природному составу растений, которые необходимы городу.

Фото: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Арбитражный суд запретил строительство у Красной мечети в Томске

2 октября 2026
Томские новости

На первой выставке-продаже в ТЦСК покупатели выбирали только томских художников

7 октября 2026
Томские новости

В Томске открылся Форум малых музеев: программа и участники

6 октября 2026
Томские новости

Директора томской фирмы обвиняют в уклонении от налогов на 390 млн рублей

13 октября 2026
Томские новости

Истукан Белого Ануя из Университетской рощи Томска очистили от краски

5 октября 2026
Томские новости

Трое пострадали в ДТП с медведем в Томской области

6 октября 2026
Краеведение

Самый большой экспонат. Как дом Андрея Крячкова стал Музеем деревянного зодчества

25 сентября 2026
Томские новости

Движение в центре Томска ограничат на время проведения марафона в воскресенье

29 сентября 2026
Томские новости

Обстановка с топливом в Томской области стабилизировалась, но ограничения снимать рано — власти

14 октября 2026