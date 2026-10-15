В Томске на Нахимова высадили более 100 клёнов
15 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске в рамках компенсационных посадок на ул. Нахимова появились 120 клёнов Гиннала, сообщает пресс-служба мэрии.
Предполагается, что такие деревья не вырастают высокими, поэтому их уместно было разместить в этой зоне.
— Благодаря компании Stels город получил качественные крепкие саженцы, осенью деревья добавят ярких красок в пейзаж, — сказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Кинева.
Специалисты департамента помогли подобрать место высадки и проконсультировали по природному составу растений, которые необходимы городу.
Фото: пресс-служба мэрии
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