Подготовительные работы по томскому кампусу приостановлены, экспертиза по проекту продлена - власти

1 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Власти Томской области ожидают получить положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту строительства студенческого кампуса не раньше 29 октября в связи с продлением срока проведения экспертизы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональный департамент строительства.

— В связи со смещением сроков получения положительного заключения государственной экспертизы и разрешения на строительство выполнение подготовительных работ признано нецелесообразным и временно приостановлено. Общий процент выполнения подготовительных работ (53%) позволяет начать основные строительно-монтажные работы без каких-либо задержек в течение нескольких дней с даты получения разрешения на строительство, — сообщили в департаменте.

Так, по данным департамента, в настоящее время на площадке полностью выполнено устройство ременного ограждения, на 52,1% — устройство временных дорог внутри площадки строительства, на 75,3% — монтаж временных зданий и сооружений, на 55,2% — расчистка участка от деревьев, на 62,4% — устройство временных инженерных сетей.

Итоговая стоимость I и II очередей строительства кампуса при этом до сих пор не называется, она будет определена по результатам проверки Главгосэкспертизы. Вместе с тем, в 2026 году на реализацию проекта было выделено 33,2 млн рублей.

«Начало основного этапа строительства запланировано на ноябрь 2026 года, после прохождения экспертизы проектной документации и получения разрешительной документации», — резюмировали в департаменте.

Как сообщалось, в Томске будет построен межвузовский студенческий кампус близ особой экономической зоны «Томск». Соглашение об этом было подписано еще в 2019 году. Предельная стоимость строительства — 52,1 млрд рублей (определена на момент ввода объекта в эксплуатацию). Концессионер — ООО «Томский студенческий кампус «, совместное предприятие Газпромбанка и ГК «Гранит».

Предполагается, что в университетском кампусе, помимо общежитий, разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

Подготовительные работы на земельном участке начались 1 сентября 2025 года. В марте текущего года власти региона сообщали, что разрешение на строительство должно быть получено в августе. Основные строительные работы предполагалось начать в 2027 году, завершение работ запланировано на 2030 год.

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