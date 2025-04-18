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В воскресенье томичей ждет дождь, снег и сильный ветер

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В воскресенье, 20 апреля, и ночью 21 апреля в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

По прогнозу томичей ждет сильный снег, дождь с мокрым снегом, отложение мокрого снега, гололедные явления, порывы ветра 15-22м/с.

В связи с получением данного прогноза горожан просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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