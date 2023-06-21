Первое издание «Евгения Онегина», автограф Гоголя и древние инкунабулы. Какие книги хранятся в Научной библиотеке ТГУ?

21 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В фондах Научной библиотеки ТГУ насчитывается более пяти миллионов книг, начиная от учебной литературы и заканчивая редкими книжными памятниками истории.

Увидеть последние можно в старом здании библиотеки в Музее книги. Среди экспонатов первое издание «Евгения Онегина», автограф Гоголя и древние инкунабулы из коллекции семьи Строгановых.

О том, как пополнялась книжная коллекция в первые годы существования Научки, кто был ее меценатами в тот период и какие редкие книги хранятся там по сей день, мы узнали у директора НБ ТГУ Артема Васильева.

Строгановское собрание

Экскурсия по Научной библиотеке ТГУ в честь 145-летия вуза Фото: Серафима Кузина

В старом здании Научной библиотеки ТГУ, построенном в начале ХХ века на территории Университетской рощи, до сих пор ощутим дух эпохи: на стенах висят портреты Флоринского, Потанина, Цибульского и других видных деятелей, поспособствовавших появлению первого сибирского университета. Конечно, наиболее остро его можно ощутить, если заглянуть в профессорский читальный зал со старыми настольными лампами и антикварными книжными стеллажами.

Профессорский читальный зал Фото: Серафима Кузина

В этом же здании находится Музей книги Томского университета, где собраны редкие издания, рукописи, архивные документы и другие книжные памятники истории. Значительная часть этой коллекции — родовая библиотека Строгановых, богатейшей семьи Российской империи. Свидетельства их обширной меценатской деятельности можно найти на Урале, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других местах страны.

В Музее книги Фото: Серафима Кузина

Уникальное собрание книг было пожертвовано Александром Строгановым в дар тогда еще строящемуся сибирскому университету. Александр Григорьевич был большим библиофилом и всю жизнь собирал различную литературу. Свою личную коллекцию он передал Новороссийскому университету, располагавшемся в то время в Одессе, а вот родовую библиотеку его отца, Григория Александровича, Строганов подарил Томску. Главным образом, по просьбе Василия Флоринского, оказавшего большое влияние не только на формирование Научной библиотеки, но и вообще на появление первого в Сибири университета — он был одним из инициаторов этого процесса.

Директор НБ ТГУ Артем Васильев Фото: Серафима Кузина

— Сохранились великолепные воспоминания, которые мы всегда цитируем относительно того, как Флоринский уговаривал Строганова передать библиотеку, — рассказывает директор НБ ТГУ Артем Васильев. — Флоринский напомнил ему, что некогда семья Строгановых помогала физическому покорению Сибири, спонсировав дружину Ермака, а теперь у него есть возможность поучаствовать в духовном покорении Сибири, передав свою родовую библиотеку. Такой маркетинг XIX-го века, и он сработал!

Библиотека, полученная университетом, была одной из богатейших частных коллекций того времени — более 20 тысяч книг, украшенных позолотой и драгоценными металлами. Их стоимость на тот момент оценивали в порядка 500 тысяч рублей, что, как отмечает Артем Васильев, было не намного меньше, чем смета на строительство самого Томского университета.

Чтобы понять масштаб строгановской коллекции, достаточно увидеть рукописный каталог родовой библиотеки в трех томах (в центре слева три большие книги). Самый тяжелый из них весит около 22 килограмм. Фото: Серафима Кузина

Строгановское собрание интересно еще и тем, что в нем очень много изобразительных материалов: старинных карт, планов, альбомов и французских гравюр XVI–XIX вв. Одна из наиболее известных — гравюра с изображением фресок Геркуланума, которую семья Строгановых привезла из Италии.

Инкунабулы

Самая ценная часть коллекции Научной библиотеки — инкунабулы — это книги, созданные еще до эры книгопечатания, до 1501 года. В библиотеке их хранится порядка 30: часть из коллекции Строгановых, часть подарена киевским библиофилом Михаилом Суриным.

— Обратите внимание, что в этих книгах многие элементы прорисовывались от руки, нет абзацев, нумерации страниц, шрифт готический. Он, кстати, возник именно тогда — в эпоху первых печатных книг как подражание рукописным почеркам, — поясняет Васильев.

Древние инкунабулы с рукописными элементами Фото: Серафима Кузина

Понять, как стремительно развивалось книгопечатание, можно как раз на примере экземпляров из музея НБ ТГУ. За несколько десятилетий технология, которой владел только Иоанн Гутенберг, быстро распространилась по всему миру так, что возникли первые крупные издательства. В коллекции библиотеки они представлены, например, знаменитым итальянским издательским домом Альда, основанного Альдом Мануцием. Интересно, что бумагу для своих книг, называемых альдинами, он изготавливал из парусины венецианского флота. Сейчас эта частичка Средиземного моря хранится в Томске.

Книги издательства Альда имеют еще одну особенность — буквы в них печатались немного наклоненными. Впоследствии такие шрифты стали называть Italiс или курсив. Фото: Серафима Кузина

— Издательство Альда Мануция интересно еще и тем, что там начали массово издавать книги греческих авторов. В то время пал Константинополь, много греков переехали в Италию, их привлекали для издательской работы по древним текстам. В частности, у Альда Мануция в типографии работал некто Михаил Триволис. Потом он уехал на Афон, постригся в монахи и принял имя Максим. В Афоне его сманили в Москву, где он стал известен под именем Максим Грек — знаменитый публицист и богослов своего времени, — рассказывает Артем Васильев.

От Дидро до Пушкина

Когда университет только открылся, в его фондах уже было почти 100 тысяч книг, часть из них можно увидеть в музее. Фото: Серафима Кузина

Еще одна редкая книга, считавшаяся самым главным изданием XVII века, — это Энциклопедия Дидро и Д'Аламбера. Про эту книгу лучше всего рассказывает ее фронтиспис — так называется иллюстрация перед первой страницей:

— На ней изображены различные фигуры, которые олицетворяют науки, искусства и ремесла, — объясняет директор библиотеки. — Там есть химия, математика, древняя и новейшая история и есть одна главная фигура, наверху, от которой исходит свет — это Истина, и она практически обнажена. Это не случайно, истина должна быть открыта всем в мире, и просветители того времени стремились к этому.

Энциклопедия Дидро и Д'Аламбера Фото: Серафима Кузина

Следующая витрина, где находится, наверное, самое ценное книжное собрание не только для Научки, но и в целом для Томска — это библиотека Василия Жуковского. Она была куплена у его сына русским предпринимателем Александром Сибиряковым, братом Иннокентия Сибирякова, пожертвовавшего на создание Томского университета десять тысяч рублей.

Фото: Серафима Кузина

Ценна коллекция не только тем, что когда-то давно принадлежала известному литератору, но и тем, что в этих книгах сохранились на полях пометки и комментарии Жуковского, являющиеся, по сути, важнейшим источником для реконструкции творчества великого писателя. До сих пор филологи и литературоведы приезжают в Томск, чтобы изучить эту уникальную библиотеку, включающую в том числе и дневники Жуковского:

— Однажды, в начале ХХ века, один из исследователей Жуковского из Санкт-Петербурга обратился к совету Томского университета с просьбой прислать, дневник Жуковского, который как раз был одной из книг в коллекции. Прислать сначала одну, потом другую… книжка за книжкой, — рассказывает Артем Васильев. — Собрался совет университета для рассмотрения. Обратились к библиотекарю Степану Кировичу Кузнецову с вопросом, что он думает по этому поводу. А он ответил, что уже сам изучает эту библиотеку и почти подготовил к публикации дневник Жуковского, поэтому он категорически против отправки… Надо сказать, что Кузнецов сам ничего про Жуковского таки не написал, но библиотека осталось в Томске.

Хранится в Научной библиотеке и первое прижизненное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» (1825–1828 гг.). Оно принадлежало русскому купцу, жившему в китайском городе Тяньцзинь, Андрею Белоголовому. Фото: Серафима Кузина

Кстати сказать, Жуковский был наставником будущего российского императора Александра II, и в подаренной библиотеке сохранились планы его учебных занятий с наследником престола. Считается, что именно Жуковский оказал колоссальное влияние на этого человека, а то, каким образом оно осуществлялось, можно проследить по материалам этой коллекции.

Библиотека библиотек

Кроме частных пожертвований, фонд Научной библиотеки пополнялся и за счет других библиотек. Так, Томская мужская гимназия, у которой была своя, не менее богатая коллекция, передала университету библиотеку Гавриила Степановича Батенькова. Долгое время не было известно, что в Томске хранятся книги выдающегося общественного деятеля, так как на них была зачеркнута владельческая надпись, но потом обнаружилось, что на одной из книг забыли это сделать. Находка подтолкнула исследователей к поискам и других книг из библиотеки Батенькова. Среди разных старых изданий они находятся и по сей день.

На экскурсии Артем Васильев рассказал посетителям о том, как пополнялась книжная коллекция в первые годы существования Научки и какие редкие книги хранятся в их музее. Фото: Серафима Кузина

Большую роль в становлении библиотеки также сыграла томская городская дума. В частности, на ее пожертвования была приобретена библиотека знаменитого цензора Александра Сергеевича Никитенко, дружившего со многими писателями-современниками. В его коллекции сохранились издания с автографами Гоголя и Чернышевского, а также книги Цензурного комитета Российской империи, где работал Никитенко.

Экземпляр «Ревизора» с автографом Гоголя Фото: Серафима Кузина

Свои запрещенные книги в конце XIX — начале XX вв. были и в Томском университете. Они хранились у Василия Флоринского в его кабинете в специальном шкафчике. Одна из таких книг — первое русское издание «Капитала» Карла Маркса.

— Есть замечательный архивный документ — воспоминания одного из студентов, который говорит, что в Томске в 1880-е годы существовала нелегальная студенческая библиотека. Ее организовали студенты, тайно пробравшись ночью в кабинет Флоринского. Они вынесли несколько десятков запрещенных книг, среди них был, например, и «Капитал», — рассказывает Васильев.

Запрещенный «Капитал» Карла Маркса Фото: Серафима Кузина

Конечно, перечисленные книжные памятники привлекали в библиотеку большое количество почетных гостей не только сейчас, но и раньше, в первые годы работы университета. В 1891 тогда еще наследник престола, а в будущем последний русский император, Николай II путешествовал на Восток и был проездом в Томске. Здесь он посетил университет с его огромной библиотекой, уже тогда самой многочисленной в Сибири, остался под впечатлением и даже сделал запись в книге почетных гостей.

Путешествия фондов

Ценные книги проделали огромный путь, прежде чем оказаться в Томске Фото: Серафима Кузина

Все упомянутые книги — только часть драгоценной коллекции Научной библиотеки. Когда университет только открылся, в его фондах уже было почти 100 тысяч книг. Отдельного внимания заслуживают описания того, как эти драгоценные книжные памятники перевозились в Томск:

— Какое-то время подаренные библиотеке книги складировали в Санкт-Петербурге. После указа об открытии университета их начали доставлять в Томск, — рассказывает Васильев. — И нужно себе представить город того времени: это отсутствие железной дороги, инфраструктуры. Флоринский, когда приехал в Томск, как человек, который до этого потратил кучу нервов, добиваясь того, чтобы именно Томск стал университетским городом, писал: «Я не знаю, что делать. У меня опускаются руки, город утопает в грязи»... А перевести тогда надо было 3 тысячи пудов книг — 50 тонн! Делали это на санях, пароходах, сначала хранили книги в Биржевом корпусе, который находится на пл. Ленина, а уже потом перевозили их в главный корпус университета.

Рабочие записи о книгах первого библиотекаря С. К. Кузнецова Фото: Серафима Кузина

Разобрать и организовать все привезенные книги было непростой задачей. За это дело взялся сам Василий Маркович вместе с прибывшим в Томск библиотекарем Степаном Кузнецовым. Все усилия, вплоть до 20 годов прошлого века, были направлены на то, чтобы просто каталогизировать многочисленные собрания. В итоге был создан пятитомный труд, ставший главной книгой первых двадцати лет работы библиотеки.

Первый том каталога Научной библиотеки Фото: Серафима Кузина

Это алфавитный указатель имеющихся в коллекции книжных изданий, который включал в себя сведения о месте расположения книг (шкаф и полка) и, зачастую, принадлежность к той или иной «именной» библиотеке.

Правила чтения

Конференц-зал в старом здании Фото: Серафима Кузина

Не менее интересен архивный документ, сохранившийся с 1893 года, — это правила пользования Научной библиотекой. Раньше приходить туда могли только профессора, студенты и ученые, занимающиеся наукой, причем они должны были доказать необходимость работы в Научке и получить разрешение от совета университета на пользование читальным залом.

В разные годы библиотека работала разное количество часов в сутки. В начале это были два часа, потом — четыре. Директор библиотеки рассказывает, что в их архиве сохранился еще один документ — обращение профессоров томского университета с просьбой расширить время работы читального зала, чтобы иметь возможность заниматься по вечерам.

Здание построено в 1914 году и до сих пор хранит дух ушедшей эпохи Фото: Серафима Кузина

— На такое пожелание библиотечная комиссия ответила, что считает расширение времени работы библиотеки нецелесообразным по двум причинам: из-за климата (вечером зимой холодно и темно), и вторая — из-за того, что в такое время суток господам профессорам будет небезопасно возвращаться домой… Надо представлять время — это 1908 год, атмосфера в стране напряженная, — рассказывает Артем Васильев.

Подарок от библиотеки самому внимательному слушателю экскурсии Фото: Серафима Кузина

Другим важным событием в жизни библиотеки начала ХХ века стало открытие нового здания в 1914 году, построенного в стиле неоклассицизм. Созданное по проекту знаменитого сибирского архитектора Андрея Крячкова по Ленина, 34а (ранее ул. Садовой, 3), оно и сегодня является памятником федерального значения:

— Здание строилось как актовый зал для университета с 1912 по 1914 гг. Официального серьезного его открытия не случилось, потому что началась Первая мировая война. Но почти сразу здесь стали проводится какие-то открытые публичные мероприятия. В газетах того времени я нашел информацию о двух из них в 1914 году: в октябре здесь заседало общество юристов, а в декабре проходил концерт, чьи сборы пошли на нужды раненых в ходе войны, — рассказывает Артем Васильев.

Переход из старого здания в новое часто называют машиной времени. Фото: Серафима Кузина

Затем, в 1978 году, появилось и второе здание Научной библиотеки. Оно было спроектировано архитектором Элиазаром Дрейзиным, известным, в том числе, проектами реконструкций кинотеатра им. Горького и стадиона «Труд».

В новом здании НБ ТГУ Фото: Серафима Кузина

В новом здании библиотеки людно — здесь занимаются студенты, читальные и конференц-залы для работы не пустуют никогда, работают кафе и книжный магазин «Страница №». Старое здание не только хранит редкие книжные памятники и историю первого томского университета, но и по-прежнему регулярно встречает гостей самых разных мероприятий. А вместе они образуют одно из самых больших и интересных книжных хранилищ Сибири. По данным самой «Научки», в ней насчитывается 5 338 522 печатных и электронных изданий, помогающих хранить знания и изучать наш мир.

Фрески советских лет художника Вадима Кулакова Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

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