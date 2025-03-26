В Томске разработают проект капремонта «Корпуса торговых лавок» за 6 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске выбрали подрядчика для разработки проекта капремонта здания «Корпуса торговых лавок» на пл. Ленина, 8.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, работы выполнит пермское ООО «ПСК Рестюнион». В прошлом году компания разрабатывала проект капремонта объекта культурного наследия регионального значения «Государственный банк» (г. Томск, пр. Ленина, 125).

Подрядчику предстоит пройти государственную историко-культурную экспертизу с согласованием проектно-сметной документации в региональном Комитете по охране объектов культурного наследия и получить положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости.

На подготовку проекта из областного бюджета выделено более шести миллионов рублей. Документы должны быть сделаны до конца 2025 года.

Здание «Корпуса торговых лавок» построено в 1903 году в стиле эклектика в кирпиче с элементами классицизма.

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