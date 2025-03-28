Пять старшеклассников из Томска примут участие в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»

28 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»/Яна Шульгина

Подведены итоги регионального этапа турнира «Умножая таланты» для учеников 8-11 классов. В финале, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге, примут участие пять старшеклассников из Томска. Победители и призеры турнира получат дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в ведущие вузы.

«Умножая таланты» — один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке одаренных школьников. Он помогает выявлять талантливых старшеклассников, в том числе из отдаленных территорий и небольших населенных пунктов. Ежегодно турнир организовывает «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

— Турнир «Умножая таланты» стирает границы между теорией и практикой, погружая школьников в реальные задачи «Газпром нефти». Вместе с экспертами компании они анализируют ключевые вызовы отрасли и разрабатывают новые решения для самых сложных проблем. Такой формат знакомит ребят с различными направлениями в индустрии, позволяет почувствовать себя в роли перспективного исследователя или инженера, определиться с будущей профессией и уверенно начать карьеру уже со школьной скамьи, — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

В 2025 году турнир проходит в десятый раз. В региональном этапе приняли участие более 3000 человек из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Для выхода в финал команды решали актуальные для нефтегазовой отрасли задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и математическому моделированию. Победители определялись экспертами «Газпром нефти» и академическими партнерами турнира.

Участники очно представили решение задач экспертам из разных сфер и ответили на их вопросы. Одна из команд победителей за короткий промежуток времени создала отдельный сайт, который был посвящен теме применения микробиомных исследований для повышения эффективности использования нефтяных месторождений.

Победители «Умножая таланты» получат до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские университеты: Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, МИРЭА — Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

— Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» — это уникальная возможность для ребят, которые до окончания школы задумываются о своем будущем и выбирают профессию. Турнир позволяет участникам развивать критическое мышление, аналитические способности, умение решать нестандартные задачи и работать в команде, а эти навыки востребованы в любой профессиональной деятельности. Я убежден, что этот интеллектуальный турнир не только обогащает портфолио школьников, но и повышает шансы при поступлении в вузы, — добавил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

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