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Томские химики научили менять скелет простых сахаров светом

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Ученые Томского политеха вместе с коллегами из Королевского технологического института Стокгольма, придумали, как в одну стадию изменять скелет молекулы простых сахаров (таких как глюкоза или фруктоза), превращая их в нетипичные углеводы. Предполагается, что это может помочь в создании фармпрепаратов с заведомо низкой токсичностью для организма.

Как уточняют в пресс-службе вуза, сегодня синтез нетипичных сахаров — достаточно длительный и сложный процесс, который состоит из множества стадий с получением крайне нестабильных промежуточных соединений, которые могут разрушаться при изменении интенсивности света, незначительном перепаде температуры или под воздействием воздуха. Химикам удалось разработать альтернативную методологию синтеза нетипичных сахаров, которая позволяет в одну стадию создать устойчивые соединения в мягких условиях.

«Предложенный нами метод позволяет с помощью фотокатализатора запускать химическую реакцию в строго определенном месте молекулы углевода с получением предсказанного продукта. Это было доказано лабораторными исследованиями на более чем 10 натуральных сахарах, в том числе на фруктозе, глюкозе, галактозе и других», — рассказала руководитель проекта, заведующая лабораторией «Химическая инженерия и молекулярный дизайн» ТПУ Елена Степанова.

Полученные фундаментальные знания открывают перспективные возможности для развития фармакологии. Например, разработанная технология может лечь в основу создания лекарственных препаратов, обладающих низкой токсичностью для организма животных или человека.

В исследованиях принимали участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, Королевского технологического института Стокгольма.

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