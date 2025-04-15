Томичи увидят «Звуковой ландшафт» города на фестивале «Том III»

15 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

«ТОМ III. Фестиваль искусства и чтения» пройдет в Томске 15–18 мая. Организованный по инициативе сибирского филиала музея им. Пушкина и Томского государственного университета он традиционно развернется в Университетской роще.

Как уточняют организаторы, в этом году темой фестиваля станет «Как воспринимать искусство?». Томичей и гостей города ждут несколько блоков, посвященных изобразительному искусству, архитектуре, кино, театру, литературе и музыке.

Фестиваль „ТОМ“ — это важное событие для всех жителей, гостей Томска. Он помогает найти единомышленников, договориться о совместных проектах, обсудить сделанное, а главное — познакомиться с новинками, найти книгу из списка нужных и важных для тебя. В этом году мы хотим рассказать о работе Центра исследований чтения ТГУ, открытие которого презентовали на прошлом фестивале. Сегодня центр реализует ряд исследовательских проектов, посвященных существованию текста, его автора и читателя в цифровой среде. Недавно мы провели исследование читательских сообществ. На основе анализа больших данных был сформирован список востребованных молодежью авторов, выявлены причины их популярности, проанализирован спектр читательских практик. Думаю, что дискуссия об аналоговом и цифровом чтении в эпоху двух интеллектов будет захватывающей», — подчеркнула проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

Откроет фестиваль дискуссия на тему «КАК ХОРОШО уметь читать». Ее участниками станут Анна Гор (советник директора ГМИИ им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород), Илья Доронченков (заместитель директора по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва), Ирина Прохорова (литературовед, издатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», Москва) и Инна Тубалова (доцент, доктор филологических наук, декан филологического факультета ТГУ).

На фестивале Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина представит результаты проекта «Звуковой ландшафт. Томская симфония». В нем принимают участие художники из Томска, Иркутска, Новосибирска и Канска. С помощью фотографии художники стараются объединить районы Томска — окраину и центр, индустриальные и туристические части города — и установить связь с разными историческими периодами. Выставка традиционно откроется в павильоне Сибирского филиала ГМИИ им А.С. Пушкина «Белый куб».

17 и 18 мая в программе фестиваля — встречи с известными писателями, блогерами, искусствоведами, музыкантами, архитекторами и режиссерами. Так, филолог, историк архитектуры Регина Поливан на лекции «Две Москвы» расскажет про архитектуру в новейшей киноверсии романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В субботу, 17 мая, с 10.00 до 17.00 приглашаем детей и их родителей на семейную программу, где можно будет послушать сказки, принять участие в мастер-классах и играх.

"ТОМ III. Фестиваль искусства и чтения» — одно из самых ожидаемых культурных событий в Томске. В 2025 году «ТОМ» совпадает с Всероссийской культурной акцией «Ночь искусств — 2025», именно поэтому в ходе фестиваля мы, вместе с гостями и посетителями мероприятий, постараемся ответить на вопрос «Как воспринимать искусство?» По сложившейся традиции мы приготовили для томичей большую и интересную программу. В течение 4 дней на территории Университетской рощи будут работать книжная ярмарка, дискуссионно-образовательная, культурная и семейная площадки», — отметила руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарёва.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте и телеграм-канале.

Напомним, впервые книжный фестиваль был организован в Томске в мае 2022 года. В 2023 году его преобразовали в фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Тогда он собрал более 70 экспертов и 8 000 зрителей. В прошлом году мероприятие прошло в сентябре.

0+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».