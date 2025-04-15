18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи увидят «Звуковой ландшафт» города на фестивале «Том III»

Город, Книги, Книги в Томске, Томские новости, куда сходить дешевые книги в Томске купить литературу издания редакции книжный фестиваль том афиша Томичи увидят «Звуковой ландшафт» города на фестивале «Том III»

«ТОМ III. Фестиваль искусства и чтения» пройдет в Томске 15–18 мая. Организованный по инициативе сибирского филиала музея им. Пушкина и Томского государственного университета он традиционно развернется в Университетской роще.

Как уточняют организаторы, в этом году темой фестиваля станет «Как воспринимать искусство?». Томичей и гостей города ждут несколько блоков, посвященных изобразительному искусству, архитектуре, кино, театру, литературе и музыке.

Фестиваль „ТОМ“ — это важное событие для всех жителей, гостей Томска. Он помогает найти единомышленников, договориться о совместных проектах, обсудить сделанное, а главное — познакомиться с новинками, найти книгу из списка нужных и важных для тебя. В этом году мы хотим рассказать о работе Центра исследований чтения ТГУ, открытие которого презентовали на прошлом фестивале. Сегодня центр реализует ряд исследовательских проектов, посвященных существованию текста, его автора и читателя в цифровой среде. Недавно мы провели исследование читательских сообществ. На основе анализа больших данных был сформирован список востребованных молодежью авторов, выявлены причины их популярности, проанализирован спектр читательских практик. Думаю, что дискуссия об аналоговом и цифровом чтении в эпоху двух интеллектов будет захватывающей», — подчеркнула проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

Откроет фестиваль дискуссия на тему «КАК ХОРОШО уметь читать». Ее участниками станут Анна Гор (советник директора ГМИИ им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород), Илья Доронченков (заместитель директора по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва), Ирина Прохорова (литературовед, издатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», Москва) и Инна Тубалова (доцент, доктор филологических наук, декан филологического факультета ТГУ).

На фестивале Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина представит результаты проекта «Звуковой ландшафт. Томская симфония». В нем принимают участие художники из Томска, Иркутска, Новосибирска и Канска. С помощью фотографии художники стараются объединить районы Томска — окраину и центр, индустриальные и туристические части города — и установить связь с разными историческими периодами. Выставка традиционно откроется в павильоне Сибирского филиала ГМИИ им А.С. Пушкина «Белый куб».

17 и 18 мая в программе фестиваля — встречи с известными писателями, блогерами, искусствоведами, музыкантами, архитекторами и режиссерами. Так, филолог, историк архитектуры Регина Поливан на лекции «Две Москвы» расскажет про архитектуру в новейшей киноверсии романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В субботу, 17 мая, с 10.00 до 17.00 приглашаем детей и их родителей на семейную программу, где можно будет послушать сказки, принять участие в мастер-классах и играх.

"ТОМ III. Фестиваль искусства и чтения» — одно из самых ожидаемых культурных событий в Томске. В 2025 году «ТОМ» совпадает с Всероссийской культурной акцией «Ночь искусств — 2025», именно поэтому в ходе фестиваля мы, вместе с гостями и посетителями мероприятий, постараемся ответить на вопрос «Как воспринимать искусство?» По сложившейся традиции мы приготовили для томичей большую и интересную программу. В течение 4 дней на территории Университетской рощи будут работать книжная ярмарка, дискуссионно-образовательная, культурная и семейная площадки», — отметила руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарёва.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте и телеграм-канале.

Напомним, впервые книжный фестиваль был организован в Томске в мае 2022 года. В 2023 году его преобразовали в фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Тогда он собрал более 70 экспертов и 8 000 зрителей. В прошлом году мероприятие прошло в сентябре.

0+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичам расскажут о мумиях Древнего Египта

21 марта 2025
Краеведение

Звуки тайги. Что происходит с навигаторами фламинго

7 апреля 2025
Томские новости

Иномарка и два грузовика столкнулись в Томске

30 марта 2025
Люди

Из Йемена в Томск: История геолога Ахмеда

7 апреля 2025
Краеведение

Звуки тайги. Кто такая пискулька и пищит ли она

3 апреля 2025
Томские новости

В Томской области спасли пожилую женщину, подавившуюся четырехсантиметровым куском мяса

9 апреля 2025
Люди

Печатные плампы. Как пара из Томска запустила производство экосветильников

26 марта 2025
Краеведение

Звуки тайги. Ухает ли в Томской области Букля из Хогвартса

1 апреля 2025
Томские новости

Томичам расскажут, как любили проводить время творцы Серебряного века

1 апреля 2025
>