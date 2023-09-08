В Томске открылся трехдневный фестиваль искусства и чтения «ТОМ»

8 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 8 сентября, в Томске открылся фестиваль искусства и чтения «ТОМ», организованный в рамках празднования 145-летия Томского государственного и 10-летия Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

«Почему для нас так важно поддерживать книжный фестиваль? Современный мир немножко парадоксальный, долгое время мы все с вами были убеждены, это очередная песня про то, что сейчас у театров и кинематографа есть свое виденье. Лет 10-15 назад можно было услышать довольно серьезное мнение серьезных людей, что через 10-20 лет люди окончательно откажутся от бумажных книг и вся текстовая информация будет переведена в электронный вид и размещена в информационных системах. Ее будет проще индексировать и все будет все гораздо доступнее — но это все бла-бла-бла. Вдруг неожиданно выяснилось, что через 10-15 лет книги остались не просто актуальными для человека, наоборот, тиражи растут, книг издается все больше, это не только фан-фикшен, но и нон-фикшен — самая разнообразная и самая невероятная литература», — отметила в выступлении на открытии директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва.

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва Фото: Серафима Кузина

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский подчеркнул, что в этом году в Томск на книжный фестиваль приехало более 20 крупнейших издательств со всей России. В совокупности они привезли на ярмарку больше 2 тонн книг.

«Самая главная сила человека — в его мышлении и способности выразить свою мысль. Эту силу формулируют чтение и книги. Именно поэтому университет очень бережно и внимательно относится к этому фестивалю. Мы зарождаем новую традицию в Томске — приглашать ведущих издателей, авторов, мыслителей, партнеров таких крупных институциональных, как Пушкинский музей, вместе с которыми мы как раз размышляем о современной жизни и тех тенденциях, которые меняют среду, и тех средствах и образах, которые складывают это изменение. Мы сегодня обмениваемся той литературой, которая сегодня может быть и не всем доступна. Но мы ее делаем доступнее», — считает ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский Фото: Серафима Кузина

Он отметил, что принципиальная позиция университета в том, чтобы фестиваль был открыт для города:

«В прошлом году у нас пришло 5 тысяч человек, в этом году у нас регистраций более 10 тысяч. Мы считаем, что такого рода работа со смыслами и контекстами очень обогащает культурную среду Томска. Поэтому приглашаем всех», — добавил ректор.

Руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева Фото: Серафима Кузина

На открытии фестиваля Фото: Серафима Кузина

Напомним, с 8 по 10 сентября томичей ждет более 60 дискуссионно-образовательных и семейных мероприятий фестиваля. Одна из связующих тем программы — становление и воспитание человека как гармоничной личности через чтение и искусство. Также в течение трех фестивальных дней в Университетской роще будет работать книжная ярмарка.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте фестиваля, а также в социальных сетях ТГУ и Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Партнер ГМИИ им. А. С. Пушкина — Транспортная группа FESCO.

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