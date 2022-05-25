Дюжина главных книг: что ждет томичей на фестивале в Университетской роще

25 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В конце недели, с 27 по 29 мая, в Томске состоится первый университетский книжный фестиваль «Книжная дюжина. Лирика и физика», в рамках которого томичей и гостей города ждет ряд дискуссионных площадок и презентаций новых книг издательств из Томска и со всей России.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 144-летия ТГУ, сообщили представители оргкомитета фестиваля на прошедшем в Университетской роще пресс-конференции.

«28 мая ТГУ исполняется 144 года. Празднуем мы эту дату на протяжении недели, у нас очень много студенческих и внутренних мероприятий. Но поскольку ТГУ — это градообразующий для томичей центр, мне кажется, что жизнь каждого из нас так или иначе связана с университетом. Кто-то здесь учился, кто-то преподает, кто-то любит ходить в наши музеи, кто-то знает нашу Научную библиотеку, поэтому для нас важно, чтобы наш праздник стал праздником для каждого живущего в Томске, и для гостей города», — рассказала проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям ТГУ Юлия Эмер.

По её словам, главным событием празднования дня рождения вуза станет большой книжный фестиваль.

«Еще в прошлом году мы придумали идею организации в Томске нового книжного фестиваля, который бы собрал много интересных спикеров и очень рады, что эту идею получилось реализовать совместно с университетом и Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина», — рассказала главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Она также добавила, что итоговая программа фестиваля получилась насыщенной и разнообразной. В течение трех дней перед гостями мероприятия выступят 15 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Томска.

«Они будут рассказывать о книгах — как о новинках российских издательств, которые выходят, так и о книгах в музее, и о том, что сейчас вообще происходит с книгоизданием. У нас запланированы очень интересные тематические лекции», — отметила Елена Фаткулина.

На фестивальную ярмарку в Томск прибыла почти тонна книг от нескольких десятков издательств. А в субботу, 28 мая, гостей фестиваля ждет культурная программа, которой пройдет в библиотечном дворике ТГУ.

В свою очередь, заведующая Сибирским филиалом музея искусств им. А.С.Пушкина Наталья Почтарева отметила, что искусствоведческая часть программы будет представлена сильной командой представителей ГМИИ.

«Это и заведующая редакционным издательским отделом ГМИИ, искусствовед и редактор Ксения Велиховская, заведующая научной библиотекой ГМИИ Екатерина Игошина, кандидат искусствоведения заместитель начальника региональной дирекции ГМИИ Дарья Колпашникова и начальник отдела творческих проектов Александр Курицын, — рассказала Наталья Почтарева. — Искусствовед, преподаватель РГГУ Александра Орлова будет говорить о книге художника. Ника Максимова — выпускающий редактор издательства «Арка» — будет проводить лекцию «Как говорить с детьми об искусстве».

Кроме того, перед томичам выступит известный дизайнер Анна Наумова, которая расскажет про каталоги, книги и фестивали.

«Для нас было принципиально название фестиваля „Книжная дюжина“. Нам кажется, что в жизни каждого человека должно быть 10 великих книг, которые дают нам возможность говорить на одном языке. Мне кажется, что каждый здесь сможет найти те самые 10 книг, добавив пару от себя. И не только найти, но и обсудить их на фестивале», — подытожила Юлия Эмер.

Следить за новостями фестиваля можно на сайте мероприятия 12book.makushin.media.

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