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В Томске завершается «ТОМ II. Фестиваль искусства и чтения».

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Сегодня, 15 сентября, в Томске стартует последний день фестиваля искусства и чтения «ТОМ II». В этот день томичей ждут лекции, дискуссии, экскурсии, презентации новых проектов и книжная ярмарка.

Первой в Университетской роще откроется книжная ярмарка, где в этом году принимают участие представители около 30 ведущих российских издательств: Ad Marginem, «Студия Артемия Лебедева», «Альпина Паблишер», «МИФ», «Сибирь на страницах», «Макушин Медиа», «Абрикобукс», «ВВерх!», «Этерна», TATLIN, «Бослен», «БуксМАрт», московская компания-дистрибьютор «Медленные книги», издательство ТГУ. Она будет работать с 11.00 до 19.00.

Затем с 11.30 в Институте образования ТГУ начнется презентации проектов подростковой лаборатории «Место встречи: Томск» и сборника городских легенд «Это моя земля. Томск». Здесь же в 14.00 директор по развитию Дома творчества Переделкино, куратор сайта проекта «Слово Толстого» Юлия Вронская расскажет, как работает и воспитывает новые имена в российской литературе знаменитый Дом творчества. После пройдут лекции, посвященные истории издательства Ad Marginem и работам антрополога Дэвида Гребера.

С 12 до 16 возле главного корпуса ТГУ будет работать шатёр презентаций в Университетской роще. Здесь писатель и журналист Сергей Мальцев представит вторую часть исторического романа «Погром», выпущенную томским издательством «Макушин Медиа». На встрече автор поговорит о природе исторических катастроф и человеке в условиях турбулентности. Начало в 14.00.

Также в последний день фестиваля свой сборник «Добрая книга друзей» презентует педагог из Северска Ирина Петроченко, а сотрудники Научной библиотеки ТГУ проведут сессию иммерсионной игры-путешествия «Трое в горах, не считая Алисы».

Параллельно будет работать площадка в павильоне во дворике Научной библиотеки ТГУ. Там томичи смогут послушать лекцию о записных книжках советского литературоведа Лидии Гинзбург. Ее прочитает Юрий Сапрыкин, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска, обозреватель издания «Коммерсантъ Weekend» и один из организаторов «Выкса-фестиваля». Затем пройдет лекция о почтовых карточках и дискуссия о коллекционировании открыток. А в 16.30 представители томских баров примут участи в паблик-токе «Книги в жизни „не книжных“ людей. Книги и бары — новая пара?».

На площадке Научной библиотеки ТГУ пройдут художественный тур по фрескам и витражам «Научки», экскурсия по Музею редкой книги и контекстная экскурсия «Незнакомый знакомый Александр Никитенко: жизнь в литературе».

Кроме этого, в течение дня можно будет посетить павильон Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина и «Кабинет Пушкинского».

Подробную информацию обо всех мероприятиях фестиваля можно найти на сайте tom-books.art, в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.

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