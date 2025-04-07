В Томске начался ремонт Аптекарского моста

Подрядчик «Клинкерстрой» из города Куйбышев приступил к ремонту моста в пер. Аптекарском в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас специалисты занимаются демонтажем. Накануне у моста было организовано реверсивное движение.

Подрядчику предстоит отремонтировать дефектные участки бетонной поверхности главных балок, опор моста, заменить консоли пролетного строения и тротуарные блоки, провести устройство гидроизоляции, выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия в два слоя, сделать водоотвод с проезжей части.

Кроме этого, в рамках ремонта нужно заменить сопряжения моста, провести работы по устройству деформационных швов, барьерного и перильного ограждений, заменить опоры освещения и не только.

Предполагается, что работы должны быть завершены до 1 ноября. Общая стоимость договора составляет более 33 млн рублей.

Напомним, Аптекарский мост находится в одноименном переулке в историческом центре города. В XIX веке через речку Ушайку к улице Кондратьевской (ныне — ул. Лермонтова) летом обычно устраивали временный переход, а в 1914 году возвели постоянный деревянный мост на каменных сваях. Как и проходящий по нему переулок, мост стали называть Аптекарским. В 1940 году деревянный заменил каменный мост на сваях, в 1987 он пережил последнюю перестройку.

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