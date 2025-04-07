18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске начался ремонт Аптекарского моста

Город, Исторический центр, Томские новости, мост дороги интересные новости Томска В Томске начался ремонт Аптекарского моста

Подрядчик «Клинкерстрой» из города Куйбышев приступил к ремонту моста в пер. Аптекарском в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас специалисты занимаются демонтажем. Накануне у моста было организовано реверсивное движение.

Подрядчику предстоит отремонтировать дефектные участки бетонной поверхности главных балок, опор моста, заменить консоли пролетного строения и тротуарные блоки, провести устройство гидроизоляции, выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия в два слоя, сделать водоотвод с проезжей части.

Кроме этого, в рамках ремонта нужно заменить сопряжения моста, провести работы по устройству деформационных швов, барьерного и перильного ограждений, заменить опоры освещения и не только.

Предполагается, что работы должны быть завершены до 1 ноября. Общая стоимость договора составляет более 33 млн рублей.

Напомним, Аптекарский мост находится в одноименном переулке в историческом центре города. В XIX веке через речку Ушайку к улице Кондратьевской (ныне — ул. Лермонтова) летом обычно устраивали временный переход, а в 1914 году возвели постоянный деревянный мост на каменных сваях. Как и проходящий по нему переулок, мост стали называть Аптекарским. В 1940 году деревянный заменил каменный мост на сваях, в 1987 он пережил последнюю перестройку.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Интервью

Городская археология. Зачем ведут раскопки и как они устроены

10 марта 2025
Томские новости

Смена акционера «Микрана» не повлияет на политику компании — гендиректор

21 марта 2025
Томские новости

Металлическое ограждение упало на подростка в Томске после столкновения двух автомобилей

1 апреля 2025
Томские новости

В Томске пройдет книжная гаражка в пользу котиков

24 марта 2025
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о мире славянских духов

29 марта 2025
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» — лауреат премии «Меценат города Томска» по итогам 2024 года

13 марта 2025
Томские новости

Томские химики научили менять скелет простых сахаров светом

1 апреля 2025
Томские новости

Пчелы погибли при пожаре в омшанике в Томской области

16 марта 2025
Томские новости

Работы на пострадавшем от пожара доме по ул. Войкова, 22 в Томске выполнены на 50%

28 марта 2025
>