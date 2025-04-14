УЗИ для Дакоты и VR-экскурсия. Сотни томских школьников заглянули в аграрный колледж
Первые теплые выходные апреля школьники Томска и Томского района провели с пользой. Они отправились в Томский аграрный колледж, принимавший гостей в рамках всероссийской акции «День открытых дверей».
Колледж вместе с «Сибагро» и другими промышленными партнерами традиционно подготовил десяток интересных профориентационных площадок для школьников. Ребят наглядно познакомили с сельскохозяйственными профессиями и показали им, как устроена современная аграрная отрасль.
Подробнее — в нашем обзоре.
На шаг ближе к профессии
Ученики 5-9 классов прибывали в аграрный колледж в течение всего дня. Уже на входе их встречали волонтеры, готовые провести гостей по всем локациям.
На старте школьникам рассказывали о сельскохозяйственных животных и растениях. По соседству разместился стенд компании «Сибагро», вокруг которого толпилось множество мальчишек и девчонок. Здесь предлагали пройти VR-экскурсию по ферме и увидеть, как устроено производство изнутри.
Такой подход в колледже использовали впервые. Организаторы остались довольны эффектом: школьники с большим интересом погружались в мир новых профессии.
На стенде ребята также могли выиграть в викторине фирменный мерч «Сибагро» — блокноты, ручки и стикерпаки.
А на следующих площадках школьники пробовали управлять беспилотниками, рулить комбайнами в специальном симуляторе, чинить тракторы.
Стенды, где можно было решить множество прикладных задач, развернулись на четвертом этаже. Здесь школьникам предлагали угадать происхождение конкретного растения, сделать своими руками брелок и даже попробовать наложить шов на муляже раны у животного.
Наибольшим ажиотажем, как всегда, пользовались площадки с домашними и сельскохозяйственными животными. В этом году посетителям Дня открытых дверей решили продемонстрировать, как используется аппарат для проведения ультразвукового исследования питомцев. Демонстрационными «пациентами» стали хмурый кот Рикки и метис самоеда Дакота. Четвероногие терпеливо подставляли свои меховые животы, а студенты, проводя исследования, рассказывали и показывали, как устроены внутренние миры домашних животных, комментируя картинку на экране.
Особое внимание привлек «контактный зоопарк» — главный партнер колледжа, компания «Сибагро», привезла школьникам курицу, петуха, огромного кролика, коробку цыплят и милого поросенка.
Всего в этот день колледж посетили порядка 500 ребят из школ Томска и Томского района. И многие из них, больше узнав об агропрофессиях, задумались о том, чтобы связать свою жизнь с животными, растениями или техникой, их обслуживающей.
— У нас младший сын заканчивает четвертый класс, начинаем прививать любовь к рабочим профессиям. Здесь разнообразие профессий — от агрономов до операторов БАС. Полетали на беспилотнике, посидели в кабине комбайна, на тракторе, поучаствовали в викторинах — увлекательно! — поделился впечатлениями Александр Савченков, отец Льва. — Надо узнавать о разных профессиях с самого раннего детства, а не когда ты уже выпустился и за ограниченный срок нужно сделать выбор, куда поступать. Я считаю, мероприятие очень полезно для школьников любых возрастов.
Дни открытых дверей прошли не только на площадке аграрного колледжа. Его студенты также выезжали в школы, где участвовали в открытых уроках, рассказывая о своей будущей профессии.
А после сами первокурсники отправились на предприятия, чтобы познакомиться со своей будущей работой вблизи. В этом году ребята посетили Томскую птицефабрику «Сибагро»: здесь они расселяли цыплят, проверяли их зобики, помогали готовить птичник, распределяя корм и отслеживая температуру корпуса. Этот опыт позволяет им прямо в ходе учебы втягиваться в практическую работу и сокращает дистанцию между колледжем и производством.
Реклама. Заказчик акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа», ИНН 7017012254. Erid: 2SDnjdoCRRW.
Фото: Савелий Петрушев
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