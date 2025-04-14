УЗИ для Дакоты и VR-экскурсия. Сотни томских школьников заглянули в аграрный колледж

14 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Первые теплые выходные апреля школьники Томска и Томского района провели с пользой. Они отправились в Томский аграрный колледж, принимавший гостей в рамках всероссийской акции «День открытых дверей».

Колледж вместе с «Сибагро» и другими промышленными партнерами традиционно подготовил десяток интересных профориентационных площадок для школьников. Ребят наглядно познакомили с сельскохозяйственными профессиями и показали им, как устроена современная аграрная отрасль.

Подробнее — в нашем обзоре.

На шаг ближе к профессии

Цыпленок смотрит на тебя, как на студента Фото: Савелий Петрушев

Ученики 5-9 классов прибывали в аграрный колледж в течение всего дня. Уже на входе их встречали волонтеры, готовые провести гостей по всем локациям.

На старте школьникам рассказывали о сельскохозяйственных животных и растениях. По соседству разместился стенд компании «Сибагро», вокруг которого толпилось множество мальчишек и девчонок. Здесь предлагали пройти VR-экскурсию по ферме и увидеть, как устроено производство изнутри.

Виртуальное погружение Фото: Савелий Петрушев

Такой подход в колледже использовали впервые. Организаторы остались довольны эффектом: школьники с большим интересом погружались в мир новых профессии.

— На виртуальной экскурсии говорили про поросят: как их кормят, содержат, ухаживают за ними. Это было очень интересно, — рассказал, пожалуй, самый юный посетитель мероприятия, четвероклассник Лев Савченков. Фото: Савелий Петрушев

На стенде ребята также могли выиграть в викторине фирменный мерч «Сибагро» — блокноты, ручки и стикерпаки.

А на следующих площадках школьники пробовали управлять беспилотниками, рулить комбайнами в специальном симуляторе, чинить тракторы.

У механиков Фото: Савелий Петрушев

Стенды, где можно было решить множество прикладных задач, развернулись на четвертом этаже. Здесь школьникам предлагали угадать происхождение конкретного растения, сделать своими руками брелок и даже попробовать наложить шов на муляже раны у животного.

В этом году любители растений могли освоить новый навык — пикировку растений. Фото: Савелий Петрушев

А еще студенты учили делать уколы... Фото: Савелий Петрушев

... и показывали всякое в банках Фото: Савелий Петрушев

Наибольшим ажиотажем, как всегда, пользовались площадки с домашними и сельскохозяйственными животными. В этом году посетителям Дня открытых дверей решили продемонстрировать, как используется аппарат для проведения ультразвукового исследования питомцев. Демонстрационными «пациентами» стали хмурый кот Рикки и метис самоеда Дакота. Четвероногие терпеливо подставляли свои меховые животы, а студенты, проводя исследования, рассказывали и показывали, как устроены внутренние миры домашних животных, комментируя картинку на экране.

Дакота знакомится с цыпленком Фото: Савелий Петрушев

Особое внимание привлек «контактный зоопарк» — главный партнер колледжа, компания «Сибагро», привезла школьникам курицу, петуха, огромного кролика, коробку цыплят и милого поросенка.

С каждым из животных можно было познакомиться поближе. Фото: Савелий Петрушев

Кролик не возражал против сидения на руках Фото: Савелий Петрушев

— Я сегодня увидела свинку, она мне больше всех понравилась. Еще мне дали помидор, — поделилась ученица 9 класса Екатерина Платонова. — Рассказали о породах коров и куриц, научили накладывать швы — я очень долго над этим просидела и поняла, как это на самом деле тяжело. А потом я гладила кролика и свинку. Свинка крутая. А еще нам рассказали о «Сибагро» — если хорошо учиться, то можно получить там оплачиваемую стажировку. День — на 10 из 10. Фото: Савелий Петрушев

Всего в этот день колледж посетили порядка 500 ребят из школ Томска и Томского района. И многие из них, больше узнав об агропрофессиях, задумались о том, чтобы связать свою жизнь с животными, растениями или техникой, их обслуживающей.

— У нас и до этого здесь были похожие мероприятия, мы ходили на них. Нам показывали агрономию, ветеринарию и зоотехнию, и еще много чего другого. Это во многом определило, куда мы хотели поступать и чем будем заниматься, — рассказала первокурсница Томского аграрного колледжа Анна Тилькеева. Фото: Савелий Петрушев

Лев с отцом Александром Фото: Савелий Петрушев

— У нас младший сын заканчивает четвертый класс, начинаем прививать любовь к рабочим профессиям. Здесь разнообразие профессий — от агрономов до операторов БАС. Полетали на беспилотнике, посидели в кабине комбайна, на тракторе, поучаствовали в викторинах — увлекательно! — поделился впечатлениями Александр Савченков, отец Льва. — Надо узнавать о разных профессиях с самого раннего детства, а не когда ты уже выпустился и за ограниченный срок нужно сделать выбор, куда поступать. Я считаю, мероприятие очень полезно для школьников любых возрастов.

Дни открытых дверей прошли не только на площадке аграрного колледжа. Его студенты также выезжали в школы, где участвовали в открытых уроках, рассказывая о своей будущей профессии.

А после сами первокурсники отправились на предприятия, чтобы познакомиться со своей будущей работой вблизи. В этом году ребята посетили Томскую птицефабрику «Сибагро»: здесь они расселяли цыплят, проверяли их зобики, помогали готовить птичник, распределяя корм и отслеживая температуру корпуса. Этот опыт позволяет им прямо в ходе учебы втягиваться в практическую работу и сокращает дистанцию между колледжем и производством.

На практике Фото: «Сибагро»

Реклама. Заказчик акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа», ИНН 7017012254. Erid: 2SDnjdoCRRW.

Фото: Савелий Петрушев

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