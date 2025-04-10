Томичей приглашают принять участие в исследовании городской среды

10 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томичей просят помочь в исследовании городской среды Томска, которое проводит известный российский урбанист Святослав Мурунов. Для участия необходимо заполнить «Анкету горожанина». Она позволит исследователям собрать коллективное представление о городе из историй каждого его жителя.

По словам Святослава Мурунова, ключевая идея анкеты — попробовать узнать, что волнует людей с точки зрения локальных и глобальных тем, жизненных стратегий, узнать, каких функций и сценариев не хватает людям в их городе, насколько они удовлетворены сложившейся вокруг них средой, с чего в городе начинать изменения, а также узнать, в какой роли горожане готовы принимать участие в развитии места, где они живут. Полученные данные обрабатываются, на основе их анализа формируются отчеты, которые рассылаются всем участникам исследования.

— Часть людей, отвечая на вопрос, понимают, что город — это сложная система и все со всем связано. Поэтому у анкеты горожанина есть просветительская роль. Даже если вы ее заполнили максимально анонимно, но ответили то, что думаете, для городских исследователей, социальных инженеров, предпринимателей, сотрудников администраций, которые будут работать потом с отчетами, обобщенными данными, это повод задуматься: а все ли мы делаем правильно, какие есть неучтенные темы, — подчеркнул Святослав Мурунов.

Одна из основных целей анкеты — создание фундамента для разработки будущих технических заданий на формирование городской стратегии или культурной политики.

— Из анкеты горожанина хорошо появляются корректировки программы городского развития, потому что часто депутаты не сильно связаны с городскими сообществами, но когда по каждому району появляется некая раскладка, что волнует людей и как они готовы в этом участвовать, появляется некое социальное окно возможностей всем встретиться и договориться. У предпринимателей появляется понимание, что копирование и создание франшиз не то, что на самом деле может быть интересно жителям. А еще аналитика из анкеты горожанина порождает возможность эти данные использовать в разных городских проектах, разные стейкхолдеры могут использовать их, — отметил Святослав Мурунов.

По его словам, анкета позволит запустить процесс городской самодиагностики и самоанализа. Кроме того, по мнению организаторов исследования, она может стать частью жизнедеятельности городского профессионального сообщества.

— Например, кафедра социологии Рязанского государственного университета сразу включилась в работу, потому что они сказали: «Впервые мы увидели, кем могут работать наши выпускники». У социологов, культурологов, антропологов появляется некая платформа и некий подход, как с этим дальше работать. Они понимают, что готовят специалистов, которые сегодня не сильно востребованы на рынке, либо с узкой сферой применения. А знания о городе, оказывается, отрасль и этим нужно и можно пользоваться, — отметил Святослав Мурунов. — Поэтому важна связка инициативной группы с университетами, возможно формирование потом бюро городских исследований, связка с кафедрами и серия проектных семинаров, на которых появляются реальные инициативы. Чтобы в городе появилась практика, чтобы перед тем, как что-нибудь изменить, благоустроить парк, набережную, нужно понять, что в городе происходит и на самом деле понять, что мы хотим.

Организаторы уточняют, что на заполнение анкеты потребуется 15-20 минут. Она включает вопросы о сроке проживания в городе, предпочитаемых способах передвижения по Томску, любимых маршрутах и других аспектах городской жизни.

— Анкета горожанина родилась в 2010 году, тогда я сделал первое исследование в Пензе. Я делал его с целью понять, что же волнует самих горожан, не с точки зрения запросов и болей, а как люди описывают свою жизнь в городе, каким языком, какие темы их волнуют. За последние 10 лет мы провели больше 300 исследований, сейчас только в России идет около 60 анкет в разных городах и поселках, — рассказал «Томскому Обзору» Святослав Мурунов.

Принять участие в исследовании можно здесь.

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