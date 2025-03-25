На повышение зарплат водителей троллейбусов в Томске направят почти 22 млн рублей

25 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

План по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Томска изменен: на 21,9 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования департаменту городского хозяйства.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, средства в качестве субсидии ТТУ пойдут на повышение зарплаты водителям троллейбусов.

Ранее мэр Томска Дмитрий Махиня давал поручение повысить зарплату всем сотрудникам Трамвайно-троллейбусного управления на 8%, водителям троллейбусов на 30%. Также в ходе последнего выезда градоначальника в ТТУ решено было поднять на 15% зарплату водителям трамваев.

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