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На повышение зарплат водителей троллейбусов в Томске направят почти 22 млн рублей

Город, Томские новости, бюджет деньги средства интересные новости Томска На повышение зарплат водителей троллейбусов в Томске направят почти 22 млн рублей

План по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Томска изменен: на 21,9 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования департаменту городского хозяйства.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, средства в качестве субсидии ТТУ пойдут на повышение зарплаты водителям троллейбусов.

Ранее мэр Томска Дмитрий Махиня давал поручение повысить зарплату всем сотрудникам Трамвайно-троллейбусного управления на 8%, водителям троллейбусов на 30%. Также в ходе последнего выезда градоначальника в ТТУ решено было поднять на 15% зарплату водителям трамваев.

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