Томичи могут выбрать компанию-визитку Томска

21 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

Томичам предложили выбрать томскую компанию, продукция или бренд которой, по их мнению, является «визитной карточкой» Томска. Соответствующее голосование запустило управление экономического развития городской администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, список кандидатов был сформирован на основании предложений организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, Союза работодателей Томской области, а также региональных и местных органов власти.

Итоги голосования будут использованы при отборе претендентов на присуждение награды мэра Томска «Предприниматель года» в номинации «Сделано в Томске».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».