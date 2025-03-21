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Томичи могут выбрать компанию-визитку Томска

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Томичам предложили выбрать томскую компанию, продукция или бренд которой, по их мнению, является «визитной карточкой» Томска. Соответствующее голосование запустило управление экономического развития городской администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, список кандидатов был сформирован на основании предложений организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, Союза работодателей Томской области, а также региональных и местных органов власти.

Итоги голосования будут использованы при отборе претендентов на присуждение награды мэра Томска «Предприниматель года» в номинации «Сделано в Томске».

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