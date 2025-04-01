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Томичам расскажут, как любили проводить время творцы Серебряного века

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В субботу, 19 апреля, томские актеры представят в Доме искусств программу «Творцы в поисках приключений».

Прозвучат истории о салонах, кафе, кабаре Санкт-Петербурга, где любили проводить время поэты и писатели Серебряного века.

В программу войдут рассказы, стихи и пьеса для кабаре, написанные в начале ХХ века.
Как уточняют организаторы, на литературно-театральном вечере выступят заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Екатерина Мельдер и Данила Дейкун.

— Серебряный век — эта магическая эпоха, известная не только стихами и прозой, вошедшими в историю литературы, но и яркими личностями, их насыщенной жизнью. Театральный вечер «Творцы в поисках приключений» — это гид по литературному Петербургу начала XX века. Зинаида Гиппиус, Николай Гумилев, Вячеслав Иванов, Владимир Маяковский, Надежда Тэффи, Иван Бунин… Все эти непохожие друг на друга люди были влюблены в искусство и никогда не скучали! — рассказывает организатор вечера, театральный критик и постоянный автора «Томского Обзора» Мария Симонова.

Мероприятие пройдет в субботу, 19 апреля, в Доме искусств в 18.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов 650 рублей. Подробности можно узнать в группе ВКонтакте.

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