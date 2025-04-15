Памятник Кирову в Томске оказался неправильно собран

15 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске начался ремонт бетонного памятника русскому революционеру Сергею Кирову на проспекте Ленина. Курирует работы известный томский скульптор Всеволод Майоров.

— На данном этапе я удаляю слои краски за последние лет 70. Пропитываю укрепляющими растворами, потому что в некоторых местах бетон рассыпается. Утраченные детали будут восстановлены. Например, некоторых пальцев там нет. Возможно, их придется доделывать летом, потому что сейчас не очень хорошая погода. Нужна сухая, теплая, а обещают дожди и снег. Материалы могут не просохнуть, — рассказывает Всеволод.

Он отмечает, что за время работы с памятника было снято от 30 до 50 слоев краски. Причем на сапогах и в верхней части скульптуры она различается: в первом случае краска масляная, а во втором — полимерная. Объясняется это давней традицией раскрашивать сапоги памятника в разные цвета.

Но, по мнению Майорова, основной причиной разрушения памятника является не частая покраска, а его неправильная сборка. Из-за этого на скульптуре образовалась щель в районе шеи и головы толщиной в шесть сантиметров. Через нее вода попадала вовнутрь и разрушала корпус:

— Это фабричное изделие. Скорее всего, его делали где-нибудь в Ленинграде на комбинате, потому что таких «Кировых» по стране много. Я уже нашёл в Омске точно такой же, — объясняет скульптор. — Наш, к примеру, состоит из четырёх кусков. Они собираются замок в замок. Но по какой-то причине эти куски в замок не попали.

Кроме этого, в реконструкции нуждается постамент памятника. По словам Всеволода, его нижняя часть провалилась под землю и достала до грунтовых вод:

— Кладка постамента кирпичная, но кирпич впитывает воду из грунта, а она расходиться дальше по всему постаменту, потому что у керамики очень высокая капиллярная проводимость. Сейчас постамент откровенно мокрый. Из него практически течет вода, — говорит Майоров.

Как добавляет скульптор, работа по реконструкции памятника пройдет в несколько этапов. В первую очередь будет восстановлена и прокрашена скульптура, это планируется сделать до 9 мая. Далее постамент временно задрапируют. По словам Всеволода, для дальнейшей реставрации ему необходимо просохнуть.

По информации Томского политеха, памятник Сергею Кирову на пересечение пр. Ленина-Кирова установлен не позже 1940 года. Как отмечает Всеволод Майоров, это первая подобная реставрация монумента за последние 70 лет. Работы осуществляются за счет нескольких спонсоров.

Традиция красить сапоги Кирова возникла в Томске во второй половине ХХ века. По одной из версий, она имеет «антиреволюционные» корни: в годы перестройки сапоги Кирова обливали красной краской, демонстрируя тем самым, что он, как и всякий революционер, «стоял по колено в крови». В XXI веке идеологическая подоплека ритуала была подзабыта, и в последние годы студенты-политехники красили Кирову не только сапоги, но и другие части скульптуры в самые разные цвета. Однажды памятник даже превратили в Супермена из комиксов Marvel.

Фото: Савелий Петрушев

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