Проект капремонта окон здания Томского областного худмузея подготовят за 850 тыс. рублей

В Томске определили подрядчика, который займется разработкой проектной документации на капремонт окон второго этажа объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус управления Сибирской железной дороги».

Как сообщает Томский центр по охране памятников, по итогам закупки договор заключен с ООО «Электромонтаж». До середины 2025 года ему предстоит пройти государственную историко-культурную экспертизу с согласованием проектно-сметной документации в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области и получить положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости.

Здание по пер. Нахановича, 3 было построено архитектором Лыгиным в 1903 году как доходный дом Н.И. Орловой.

В начале ХХ века в особняке размещались квартира хозяйки, редакция газеты «Сибирский вестник» с паровой типографией, три магазина, гостиница и трактирное заведение, общественный Сибирский банк и ряд служб Управления железной дороги. Позднее, в годы Второй Мировой войны, работал госпиталь. С 1944 по 1987 здание принадлежало обкому КПСС. А с 1982 года здесь располагается художественный музей.

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