Ледоход в Томске-2025

6 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 6 апреля, ледоход на Томи прошел Лагерный сад. Очевидцы сообщают о подвижках льда в районе Речного порта в Томске.

Утром уровень воды на гидростворе Томи вырос на 2,6 метра, на водопосте — на 1,5 метра. Критические отметки не превышены.

Напомним, ледоход на Томи в Томской области начался вчера, 5 апреля. Он остановился в 35 километрах от города в селе Яр. В прошлом году Томь в черте региона пошла 10 апреля, но встала в районе Северска 11 апреля.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».