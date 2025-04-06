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Ледоход в Томске-2025

Сегодня, 6 апреля, ледоход на Томи прошел Лагерный сад. Очевидцы сообщают о подвижках льда в районе Речного порта в Томске.

Утром уровень воды на гидростворе Томи вырос на 2,6 метра, на водопосте — на 1,5 метра. Критические отметки не превышены.

Напомним, ледоход на Томи в Томской области начался вчера, 5 апреля. Он остановился в 35 километрах от города в селе Яр. В прошлом году Томь в черте региона пошла 10 апреля, но встала в районе Северска 11 апреля.

Фото: Савелий Петрушев

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