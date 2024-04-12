Ледоход на Томи остановился в районе Северска

12 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Ночью ледоход на Томи остановился на подступах к Северску. За сутки произошло повышение уровня воды, но до критических отметок пока далеко, сообщает в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.

«Если сценарий будет развиваться по худшему пути, то возможно проведение взрывных работ. Пока такой шанс маловероятен, но специалисты готовы», — отметил Махиня.

В свою очередь пресс-служба администрации Томской области сообщает, что кромка ледостава на Томи находится в районе деревни Казанка. Из-за возможного образования затора и резкого повышения уровня воды до опасных отметок есть вероятность подтопления территорий.

«По наихудшему сценарию при заторе льда под подтопление попадают девять населенных пунктов: Черная Речка, Барабинка, Казанка, Тахтамышево, Вершинино, Коларово, Батурино, Эушта, Нижний Склад и улица Причальная в Томске», — рассказал начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин.

Отмечается, что спасатели региона проводят патрулирование территорий и профилактические мероприятия.

Как проходит ледоход на Томи в Томске в районах площади Ленина и Коммунального моста — смотрите в нашем фоторепортаже.

Ледоход на Томи в районе площади Ленина

Ледоход на Томи в районе Коммунального моста

Фото: Серафима Кузина, читатели

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