Ледоход на Томи остановился в районе Северска
Ночью ледоход на Томи остановился на подступах к Северску. За сутки произошло повышение уровня воды, но до критических отметок пока далеко, сообщает в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.
«Если сценарий будет развиваться по худшему пути, то возможно проведение взрывных работ. Пока такой шанс маловероятен, но специалисты готовы», — отметил Махиня.
В свою очередь пресс-служба администрации Томской области сообщает, что кромка ледостава на Томи находится в районе деревни Казанка. Из-за возможного образования затора и резкого повышения уровня воды до опасных отметок есть вероятность подтопления территорий.
«По наихудшему сценарию при заторе льда под подтопление попадают девять населенных пунктов: Черная Речка, Барабинка, Казанка, Тахтамышево, Вершинино, Коларово, Батурино, Эушта, Нижний Склад и улица Причальная в Томске», — рассказал начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин.
Отмечается, что спасатели региона проводят патрулирование территорий и профилактические мероприятия.
Как проходит ледоход на Томи в Томске в районах площади Ленина и Коммунального моста — смотрите в нашем фоторепортаже.
Ледоход на Томи в районе площади Ленина
Ледоход на Томи в районе Коммунального моста
Фото: Серафима Кузина, читатели
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