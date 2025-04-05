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В Томской области начался ледоход на Томи

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Голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Сейчас голова ледохода находится в 35 километрах от Томска в районе Яра.

Уточняется, что уровень воды в Ушайке за сутки поднялся на метр, но не превышает критических отметок.

Напомним, в прошлом году ледоход на Томи в черте Томской области начался 10 апреля. В областном центре наблюдались небольшие подвижки льда. Река все же ненадолго пошла, но встала на подходе к Северску ночью 11 апреля.

Неоднократными взрывами Томь стимулировали пойти, чтобы она, наконец, перестала топить села и садовые товарищества из-за образовавшегося затора.

Уровень воды в районе Коммунального моста угрожающе рос, дорогу на Сенную Курью размыло, а речной поток бил прямо в дамбу.

В районе Речного вокзала опасная отметка в 750 сантиметров была превышена 15 апреля.

В тот же день власти решили разобрать дорогу на Курью, чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды. Но так и не приступили к делу — 16 апреля уровень воды в Томи в районе областного центра начал потихоньку снижаться.

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