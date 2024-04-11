Более 20 жилых домов в селе в Томском районе оказались в зоне затопления из-за роста уровня воды в Томи

11 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 11 апреля, из-за затора на Томи поднялся уровень воды в реке у села Вершинино Томского района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в зоне затопления оказались 22 частных жилых дома (в которых проживают 29 человек), а также 40 приусадебных участков.

Также из-за роста уровня воды произошел перелив автодороги Казанка — Батурино и Вершинино — Яр.

«Транспортное сообщение возможно на автомобилях повышенной проходимости. Жизнеобеспечение населения не нарушено», — говорится в сообщении.

По данным на утро 11 апреля уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 187 сантиметров и составляет 591 сантиметр (опасная отметка — 890 сантиметров). В районе Речного вокзала также зафиксирован подъем уровня воды. За сутки он вырос на 134 сантиметра и составляет 447 сантиметров, при опасной отметке в 750.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».