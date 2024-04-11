18+
18+
РЕКЛАМА

Более 20 жилых домов в селе в Томском районе оказались в зоне затопления из-за роста уровня воды в Томи

Безопасность, Паводок, Томские новости, затопило паводок интересные новости Томска уровень воды плотина Более 20 жилых домов в селе в Томском районе оказались в зоне затопления из-за роста уровня воды в Томи

Сегодня утром, 11 апреля, из-за затора на Томи поднялся уровень воды в реке у села Вершинино Томского района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в зоне затопления оказались 22 частных жилых дома (в которых проживают 29 человек), а также 40 приусадебных участков.

Также из-за роста уровня воды произошел перелив автодороги Казанка — Батурино и Вершинино — Яр.

«Транспортное сообщение возможно на автомобилях повышенной проходимости. Жизнеобеспечение населения не нарушено», — говорится в сообщении.

По данным на утро 11 апреля уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 187 сантиметров и составляет 591 сантиметр (опасная отметка — 890 сантиметров). В районе Речного вокзала также зафиксирован подъем уровня воды. За сутки он вырос на 134 сантиметра и составляет 447 сантиметров, при опасной отметке в 750.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей предупреждают о возможных ледовых заторах и повышении уровня воды в Томи

10 апреля 2024
Томские новости

Томичи собрали почти 50% необходимой суммы на издание второй части романа «Погром»

1 апреля 2024
Томские новости

Томский проект получил приз национальной премии «Серебряный лучник»

5 апреля 2024
Томские новости

Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru

15 марта 2024
Томские новости

Врачи удалили более 15 камней из желчного пузыря у пациента в Томской области

26 марта 2024
Томские новости

Появление мурала памяти известного томского блогера Александра Сакалова откладывается

26 марта 2024
Томские новости

У Кировского района Томска новый глава

2 апреля 2024
Томские новости

Власти подписали соглашение с ТДСК по строительству микрорайона «Супервосток» в Томске

22 марта 2024
Томские новости

Сменился гендиректор томского ЛПК «Монолит-строй»

16 марта 2024