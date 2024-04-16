Уровень воды в Томи в районе Томска снизился

16 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в районах Лагерного сада и Речного вокзала снизился и находится ниже опасных отметок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, в районе Лагерного сада уровень воды снизился на 33 сантиметра и составляет 827 сантиметров при опасной отметке в 890. В районе Речного вокзала вода ушла на 18 сантиметров. Теперь уровень Томи здесь составляет 743 сантиметра при опасной отметке в 750. В районе деревни Козюлино, неподалеку от впадения реки в Обь, Томь поднялась на 14 сантиметров. До критической отметки здесь остается 10 сантиметров.

Также за сутки повысился уровень воды в Оби. В районе Победы река поднялась на 11 сантиметров — до 713 сантиметров при опасной отметке в 800. В районе села Никольской уровень воды в Оби вырос на 23 сантиметра до 975 сантиметров при опасной отметке в 864.

В районе Молчаново Обь поднялась на 35 сантиметров до 747 сантиметров при опасной отметке в 805. В районе Колпашево уровень воды в реке повысился на 33 сантиметра и составляет 669 сантиметров при опасной отметке 823. В районе Каргаска Обь поднялась на 45 сантиметров — до 662 сантиметров при опасной отметке в 1085. В районе Александровского уровень воды в повысился на 5 сантиметров и составляет 275 сантиметров при опасной отметке в 1030.

В Томской области сотрудники МЧС контролируют 3 перелива автодорог в Томском и Кривошеинском районах: 16-й километр автодороги Казанка — Батурино (протяженностью 70 м, глубиной 40 см) и 30-й километр автодороги Вершинино — Яр (протяженностью 430 м, глубиной 50 см). Иштан — Никольское — Красный Яр протяженностью 25 метров и глубиною 20 см. На затопленных территориях имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог.

А также в зоне затопления остаются более 330 приусадебных участков и 36 жилых домов. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

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