Режим ЧС ввели в двух сельских поселениях под Томском из-за паводка

12 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Глава Томского района Томской области Вячеслав Черноус ввел режим чрезвычайной ситуации в двух сельских поселениях в связи с напряженной паводковой обстановкой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Исходя из ситуации, принял решение ввести режим „чрезвычайной ситуации муниципального характера“ в границах Заречного и Спасского сельских поселений. Режим введен для принятия оперативных мер в период прохождения паводковых вод», — написал Черноус в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что пункты временного размещения для жителей развернуты в школах села Вершинино, села Батурино, поселка Синий Утес, села Кафтанчиково, деревни Кисловка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Томской области «Интерфаксу» уточнили, что в зоне затопления по-прежнему остаются село Вершинино с 60 затопленными приусадебными участками и 21 жилым домом, село Батурино с 10 приусадебными участками и тремя домами, СНТ Ягодка с 30 домами, СНТ Солнечное с 50 домами и СНТ Медведка с пятью участками.

Также на контроле МЧС находятся два перелива трасс: Казанка — Батурино и Вершинино — Яр.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».