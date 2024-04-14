В Томске эвакуируют СНТ «Левобережье»

14 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 14 апреля, в Томске объявлена эвакуация СНТ «Левобережье» в связи ростом уровня воды воды в Томи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Всем, кто живет или находится на территории товарищества, необходимо поднять повыше ценные вещи, отключить коммуникации, забрать документы, домашних животных и покинуть территорию СНТ.

При необходимости можно воспользоваться пунктом временного размещения в школе Тимирязево.

Уточняется, что администрация может помочь с выездом. Уточнить детали можно по телефонам 112 и 005.

Напомним, на сегодняшний день на контроле спасателей два перелива дорог в Томском районе. Одни на 16 км трассы Казанка — Батурино (протяженность затопленного участка 400 метром, глубина 40 сантиметров). Второй — на 30 км дороги Вершинино- Яр (протяженность 200 метров, глубина 25 сантиметров).

В зоне затопления находятся 66 приусадебных участков и 27 жилых домов в Батурино, Черной Речке, СНТ «Ягодка», «Солнечное», «Медведка», «Озеро Долгое».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».