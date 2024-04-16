Мост в Томске не рассчитан на текущий уровень воды при паводке — эксперт

16 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Проектировщики южного Коммунального моста через реку Томь в Томске не учитывали вероятность необычно высокого подъема воды при весеннем паводке, подобного уровню текущего года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на экс-директора томского филиала ОАО «Сибмост» Василия Музалева.

«Сложилась чрезвычайная ситуация на коммунальном мосту через реку Томь в связи с частичным размывом струенаправляющей дамбы. Ледяной затор ниже моста спровоцировал необычно высокий подъем воды, выше, чем заложили проектировщики при расчете отверстия моста, (также — прим. ред.) не был учтен возможный ледяной затор и наличие дороги под мостом, которая также является дамбой», — написал Музалев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, проектировщики моста не учли, что вода могла подняться настолько выше критической отметки, что пойдет в Сенную Курью между дорогой и дамбой.

«Вода вначале вынесла неукрепленную насыпь дороги, а затем по сформировавшемуся руслу разрушила часть дамбы. После прохождения паводка необходимо принять новое инженерное решение по укреплению дамбы и дороги. На сегодня угрозы обрушения моста нет, но требуется постоянный мониторинг и наблюдение за ситуацией», — добавил Музалев.

Как сообщалось, вышедшая из берегов река Томь разрушила дорогу под Коммунальным мостом, ведущую к Сенной Курье (бессточное длинное узкое озеро на левом берегу Томи) и двум садовым товариществам, после чего начала разрушать потоконаправляющую дамбу. Власти Томска и области утверждают, что мосту ничего не угрожает, так как бетонная основа его конструкции находится глубоко под землей.

По последним данным, уровень воды в реке Томь в районе Речвокзала за сутки снизился на 18 см до 743 см при опасной отметке 750 см, в районе Лагерного сада снизился на 33 см и составляет 827 см при опасной отметке 890 см.

Южный Коммунальный мост через реку Томь в Томске строился с 1969 по 1973 годы предприятием «Мостоотряд-101» (входило в «Сибмост»), запуск в эксплуатацию состоялся в 1974 году. В 2008 году прошла его реконструкция, а в 2022–2023 годы — капитальный ремонт. Общая длина моста составляет более 729 м, длина основного пролета — 87 м.

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