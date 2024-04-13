Томь продвинулась после ледовзрывных работ

13 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима кузина, из архива издания

Сегодня, 13 апреля, после проведения ледовзрывных работ на Томи ледоход на реке продвинулся и встал на подходе к Северску. Об этом своем телеграм-канале сообщает мэр Томска Дмитрий Махиня.

«По словам специалистов, уже это позволило снизить уровень воды в Чёрной речке и замедлить прирост Томи и Ушайки в городской черте, — говорится в сообщении. — Цифры назвать сложно — вода сначала быстро подступала, потом отступила. Проще сказать, что в районе Коммунального моста до критической отметки ещё более 2 м, в районе Лермонтова — 70 см. В Аникино и на Степановке значительного прироста нет».

Напомним, накануне ночью ледоход на Томи остановился на подступах к Северску. За сутки произошло повышение уровня воды, что привело к подтоплению ряда населенных пунктов и переливу дорог.

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