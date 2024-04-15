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Уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасные отметки

Паводок, Томские новости, уровень воды растет затопило паводок интересные новости Томска Уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасные отметки

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в районе Речного вокзала превысил опасную отметку в 750 сантиметров, поднявшись до 761 сантиметра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды в районе Лагерного сада повысился на 99 сантиметров и составляет 860 сантиметров, при опасной отметке в 890 сантиметров. В районе деревни Козюлино вода также поднялась на 28 сантиметров. Однако опасный уровень не превышен.

Уровень воды в Оби в районе Победы также повысился на 17 сантиметров. В районе Никольского река поднялась на 45 сантиметров и составляет 952 сантиметров при опасной отметке 864. В районе Колпашева уровень воды вырос на 36 сантиметров. В районе Каргаска Обь также поднялась на 29 сантиметров, в районе Александровского — на 7.

Зафиксированы два перелива автодорог в Томском районе: 16-й километр автодороги Казанка — Батурино (протяженностью 400 м, глубиной 40 см) и 30-й километр автодороги Вершинино — Яр (протяженностью 200 м, глубиной 25 см). На указанных территориях имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог.

В зоне затопления остаются более 30 жилых домов и более 320 приусадебных участков в Вершинино, Батурино, Черной речке, Оськино и СНТ «Ягодка», «Солнечное», «Медведка», «Озеро Долгое», «Левобережье».

В сообщении уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

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