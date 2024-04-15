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Часть дороги на Сенную Курью в Томске разберут, чтобы пустить воду

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В Томске разберут участок дороги на Сенную Курью, чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды в Томи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

«Дорогу на Сенную Курью размыло, мощный поток реки из-за крутого перегиба бьёт в потоконаправляющую дамбу и размывает ее, — отметил мэр. — Сейчас он создает перемычку и направляет поток воды на насыпь. Тяжелая техника для этого уже выехала, вот-вот начнутся работы. После завершения паводка дорогу восстановят».

В сообщении отмечается, что бетонная основа конструкции Коммунального моста находится в безопасности.

Напомним, по данным на утро 15 апреля уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасные отметки. Кроме того, в четырех сельских поселениях введен режим ЧС.

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