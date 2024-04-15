Еще в двух поселениях Томского района ввели режим ЧС из-за паводка
15 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: t.me/VyacheslavChernous
Сегодня, 15 апреля, в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус.
«В Калтайском поселении в связи с затоплением территорий СНТ, в Зоркальцевском — вода зашла в микрорайон Западный», — говорится в сообщении.
Напомним, 12 апреля в связи с напряженной паводковой обстановкой режим ЧС был введен в Зареченском и Спасском сельском поселениях.
Также ранее сообщалось, что уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасные отметки.
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