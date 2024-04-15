Еще в двух поселениях Томского района ввели режим ЧС из-за паводка

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2024 // Фото: t.me/VyacheslavChernous

Сегодня, 15 апреля, в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус.

«В Калтайском поселении в связи с затоплением территорий СНТ, в Зоркальцевском — вода зашла в микрорайон Западный», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля в связи с напряженной паводковой обстановкой режим ЧС был введен в Зареченском и Спасском сельском поселениях.

Также ранее сообщалось, что уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасные отметки.

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