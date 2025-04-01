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Металлическое ограждение упало на подростка в Томске после столкновения двух автомобилей

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Вчера вечером, 31 марта, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний пешеход.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел около 18.00 на перекрестке улиц Строителей и Молодежная. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля марки «Адмирал» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу транспортному средству движущемуся во встречном направлении прямо. В результате он столкнулся с автомобилем марки «Мерседес Бенц». Затем вторая машина въехала в металлическое ограждение, которое упало на 14-летнего пешехода, стоящего на тротуаре.

В результате ДТП пешеходу оказали разовую медицинскую помощь.

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