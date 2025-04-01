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Очередной депутат гордумы Томска лишился мандата

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Депутаты думы Томска на собрании во вторник приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Давида Аветяна, входящего в думскую фракцию «Яблока».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», за принятие этого решения проголосовали 23 депутата, двое были против, воздержались двое.

В пояснительной записке к проекту решения, размещенной на сайте городского парламента, указано, что Аветян не посещал собрания гордумы без уважительной причины с 1 сентября 2024 года.

«За указанный период до настоящего времени Аветяном было направлено два обращения о невозможности личного присутствия (на двух собраниях — прим. ред.) в связи с рабочей командировкой. (...) Думой была запрошена информация по месту работы депутата — ТПУ. По информации, предоставленной ТПУ, Аветян (в период проведения собраний — прим. ред.) в рабочие командировки не направлялся», — говорится в тексте пояснительной записки.

Также утверждается, что гордума направляла запросы к Аветяну о предоставлении документов, подтверждающих уважительность отсутствия на собраниях, но они от депутата не поступали.

Как сообщалось, с 2023 года в думе Томска своих депутатских мандатов лишились Артем Канарёв, Андрей Фатеев (внесен в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности), Денис Ярмош, Ксения Фадеева (внесена Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму), Евгений Каверзин и экс-спикер Чингис Акатаев. Часть депутатов лишилась полномочий досрочно по причине пропуска собраний, часть — из-за нарушений в декларациях.

Подавляющее большинство лишившихся мандатов являлись независимыми депутатами, Акатаев — «единоросс». В 2020 году «Единая Россия» по результатам выборов потеряла большинство в думе Томска.

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