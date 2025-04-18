Новым заммэра Томска по благоустройству назначен Денис Хафизов

Заместителем мэра Томска по благоустройству назначен Денис Хафизов, ранее работавший в коммерческом секторе управления многоквартирными домами. Соответствующий приказ подписал Дмитрий Махиня, сообщает пресс-служба мэрии.

Денис Хафизов в 2013 году окончил НОУ ВПО «Институт бизнеса» по специальности «Менеджмент организации». Получил дополнительное профессиональное образование в сфере государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности пескоструйщика в ОАО «Инженерно-строительной компании», с 2015 перешел на работу в департамент городского хозяйства (главный специалист жилищно-коммунального отдела). В 2017 году работал в областном департаменте ЖКХ и государственного жилищного надзора, с 2018 по 2023 год работал заместителем начальника и начальником жилищно-коммунального отдела в администрации Октябрьского района. В 2023 году перешел на должность председателя комитета инженерной инфраструктуры, а затем на должность заместителя начальника в департаменте городского хозяйства. С 2024 работал в коммерческом секторе управления многоквартирными домами.

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