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Томичей приглашают на общегородской субботник и консервацию домов

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В четверг, 1 мая, в Томске пройдет общегородской субботник со спортивной разминкой и консервацией пяти нежилых деревянных зданий.

Как сообщают организаторы, сбор участников начнется на площадке у Большого концертного зала Томской филармонии в 12.00. После приветственных слов и угощений участников ждет разминка от школ бокса и карате.

С 12.20 стартует сам субботник. Собравшиеся смогут выбрать одно из шести направлений для уборки: ул. Бакунина, Шишкова, Крылова, Советская, пр. Кирова, Ленина и Лагерный сад. За каждым из них будет закреплен отдельный куратор.

Параллельно участники мероприятия будут вести консервацию нежилых деревянных зданий на ул. Лермонтова, 23, пр. Ленина, 152, пр. Кирова, 25, ул. Советская, 10 и 10а под руководством профессиональных прорабов.

Организаторы обещают предоставить необходимый инвентарь: мусорные мешки, грабли, метлы, перчатки, молотки и гвозди.

Субботник завершится в 17.00. Участники соберутся на ул. Красноармейской, 75. Здесь их будет ждать полевая кухня, краеведческая лекция от Евгении Васильевой, песни, общение, чай из самовара и чак-чак.

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