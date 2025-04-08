Приусадебные участки на Черной Речке под Томском подтапливают талые воды

8 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В поселке Черная Речка под Томском подтопило пять приусадебных участков, два из них — нежилые. По предварительным оценкам, это произошло из-за талых вод.

— Те подтопления, которые сейчас регистрируются на Черной Речке, не связаны с речными водами. Это, скорее всего, талые снеговые воды. Сегодня утром мы проводили обследование: пойма Томи была сухая, река Чёрная в районе Чёрной Речки на пойму не вышла. Это значит, что, возможно, там наблюдаются какие-то местные локальные подпоры. Но тут необходимо более детальное обследование, — сообщил журналистам ведущий специалист «Сибирского регионального центра ГМСН» «Гидроспецгеология» Дмитрий Матвеев.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения МЧС России по Томской области Александр Захаров отметил, что в этом году ситуация на Черной Речке не аналогична прошлому паводку, но так же является опасной. При худшем варианте развития событий подтопленными могут оказаться еще около десятка домов.

— Для себя мы подготовили модель подтопления на ближайшие 2-3 дня, если в районе реки Томи образуется затор. Согласно нашей модели, мы можем увидеть динамику повышения уровня воды, вследствие чего это приведёт к подтоплению ещё 15 участков. Как правило, жители таких территорий прекрасно знают ситуацию [с затоплениями] и готовятся заблаговременно, убирая ценные вещи на возвышенные места. На сегодняшний день с ними проведены все необходимые мероприятия, — отметил Захаров.

Он добавил, что до критических отметок подъема воды там еще более полуметра.

Напомним, во время ледохода на Томи в 2024 года в зоне затопления оказались 66 приусадебных участков и 27 жилых домов в Батурино, Черной Речке, СНТ «Ягодка», «Солнечное», «Медведка», «Озеро Долгое».

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