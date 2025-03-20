«ИКС Холдинг» приобрел томского производителя телеком-оборудования «Микран»

20 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Многопрофильный IT-холдинг «ИКС Холдинг» находится на финальной стадии сделки по приобретению производителя телеком-оборудования из Томска «Микран», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«На днях мы вошли в финальную стадию сделки по присоединению к нам инженерной компании „Микран“ из Томска. Компания обладает уникальными разработками в области радиоэлектроники, релейных систем и контрольно-измерительного оборудования, которые используются телекомоператорами и разработчиками телекоммуникационного оборудования», — рассказал глава «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков в интервью «Ведомостям».

Сумма сделки по приобретению актива не раскрывается.

Научно-производственная фирма «Микран» была создана в 1991 году. Ее основными направлениями деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. В 2023 году выручка АО составила 7,38 млрд рублей, показав рост с 2022 года на 66%. EBITDA увеличилась на 10,2% до 1,49 млрд рублей, чистая прибыль — на 11,2% до 489,9 млн рублей.

Данные об акционерах АО «НПФ Микран» скрыты. В феврале 2024 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что 90% «Микрана» приобрела структура «Газпрома» — «Газпром тех».

«ИКС Холдинг» объединяет группы компаний YADRO, «Цитадель», «Криптонит», а также компанию по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием «Бюро 1440». Компании «ИКС Холдинга» создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и другие решения.

По словам Шелобкова, в 2024 году выручка «ИКС Холдинга» «значительно превысила» 200 млрд рублей.

Говоря о перспективах IPO, он указал, что пока холдингу приоритетнее развиваться самостоятельно: «Это увеличивает скорость бизнеса, наращивания компетенций и выхода в новые продуктовые ниши». Тем не менее, Шелобков не исключил, что в перспективе какие-то компании холдинга могу потенциально выйти на IPO.

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