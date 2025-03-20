Случайно выскочившее лезвие стало причиной ранения ученика в юргинской школе

20 марта 2025 / Томский Обзор

В понедельник, 17 марта, девятиклассник юргинской школы №1 в Кузбассе получил ранение на уроке биологии. Kuzbass.aif.ru раскрывает подробности инцидента.

«Учитель объяснял материал у доски. За четвёртой партой третьего ряда сидели Сергей и Михаил. Во время урока подростки толкались и смеялись. Михаил достал из кармана нож. По предварительным данным, один из подростков нечаянно нажал на кнопку, лезвие автоматически выдвинулось и воткнулось в ногу Сергею. Школьника сразу направили в медицинский кабинет и позвонили матери, она отвезла сына в больницу, где ему была оказана медицинская помощь (наложен шов на рану), он был отпущен домой», — пояснила в ответ на запрос kuzbass.aif.ru министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Уточняется, что конфликтов между участниками инцидента раньше не возникало. Мать пострадавшего также не слышала жалоб от сына на одноклассников.

Редакции также пояснили, что выговор применят в случае доказательства вины в отношении директора школы, его зама по безопасности и учителя. Педагоги направили претензию по факту неисполнения должностных обязанностей в частное охранное предприятие «Сибиряк». Войти в школу нужно через арочный металлодетектор, однако в тот день, когда школьник пронёс нож, охранник не обратил внимание на звуковой сигнал через арку.

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