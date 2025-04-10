В Томске подорожал квадратный метр жилья на вторичном рынке

10 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Аналитики зафиксировали рост стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке Томска, сообщает телеграм-канал регионального Союза строителей.

Согласно приведенным данным, в марте «квадрат» «вторички» подорожал в 54 из 70 крупнейших городов страны, еще в 10 он подешевел, в 6 его стоимость сохранилась на уровне февраля.

Усредненная цена квартиры в первый месяц весны сократилась в 30 городах, при этом наиболее заметное снижение показателя зафиксировано во Владивостоке (-2,5%), Томске (-2,2%), Набережных Челнах (-2%), Красноярске (-1,9%) и Мурманске (-1,7%).

В целом на томском рынке средняя цена квадратного метра во вторичном фонде достигла 119,4 тыс. рублей (26-й показатель в общем списке). За март прирост составил 0,5%, за I квартал — 0,9%. Усредненная цена квартиры зафиксирована на уровне 5,97 млн рублей (+0,9% за квартал).

Ранее сообщалось, что Томская область попала в число регионов с низким уровнем распроданности вводимого в 2025 году жилья, в связи с чем прогнозировался возможный риск избытка предложений на рынке недвижимости.

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