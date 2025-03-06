Аналитики прогнозируют возможный риск избытка предложений на рынке недвижимости в Томской области

6 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская область попала в число регионов с низким уровнем распроданности вводимого в 2025 году жилья. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Союза строителей со ссылкой на данные аналитиков Дом.рф.

По данным на январь 2025 года, на территории Томской области возводилось 280 тыс. кв. м жилья. Продажи были открыты в отношении 201 «квадрата», вводимого в 2025–2027 годах. При этом статус проданных имели только 65 тыс. кв. метров, то есть 23% от всей площади строящегося жилья.

Средняя цена «квадрата» составляла 142,5 тыс. рублей, объем привлеченных средств достиг 9,25 млрд рублей.

В текущем году из общего объема планируется ввести 180 тыс. кв. м. Продажи открыты в отношении 56% этих площадей, продано на конец января — 30%, на продажу пока еще не выставлено — 44%.

На 2026 год запланирован ввод 60 тыс. кв. м (из них продано 12%), на 2027-й — 40 тыс. кв. м (продано — 9%).

Исходя из проведенного анализа, субъекты РФ были разделены на четыре группы по степени распроданности жилья с вводом в текущем году. В последнюю из них (с показателями менее 30%) вошли 23 региона, при этом в 21 из них — в том числе и в Томской области — присутствует риск избытка предложения.

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