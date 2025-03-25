Суд смягчил наказание пятерым фигурантам по делу «Зимней вишни»

В начале марта стало известно, что восьмой кассационный суд смягчил наказания пятерым фигурантам по делу о «Зимней вишне». С трагического пожара, в котором погибли 60 человек (в том числе 37 детей), прошло семь лет. Но суды продолжаются.

Как уточняет kuzbass.aif.ru, сначала выяснилось, что суд изменил обвинительный приговор троим осуждённым за взятки, которые отбывают наказание в колониях. Экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой уменьшили срок запрета работать на руководящих постах на госслужбе — с 12 лет до двух. Её сыну Эдуарду Комкову и главе компании, проводившей реконструкцию ТЦ, Никите Чередниченко полностью отменили похожее наказание. Ранее они были лишены права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях (на 8 лет Комков и на 10 лет Чередниченко).

Позже появилось сообщение о том, что двое уже освободившихся фигурантов также добились смягчения наказаний, связанных с работой. Суд разрешил занимать должности на государственной службе экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и экс-главному госинспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву. «Должностной» запрет сроком на два года оба получили в июне 2023 г.

До сих пор смягчения наказаний были связаны с выходом на свободу: 10 фигурантов уже освободились. Теперь же сразу пятерым отменили запрет на работу.

«Могу предположить, что это укладывается в канву того, что низкоранговые чиновники чаще получают наказания более суровые, чем те, кто рангом повыше. Ну и, возможно, сказывается банальная нехватка кадров — об этой проблеме писали ещё в 2022 г., и дефицит только усиливался. Это в принципе всех сфер касается, не только госслужбы», — полагает юрист Кирилл Стецко.

Напомним, десять осуждённых вышли на свободу по разным причинам. Одни отсидели назначенные сроки, другие вышли по болезни, третьи получили условно-досрочное освобождение. Как поясняли kuzbass.aif.ru юристы, фигуранты получили обвинения за нетяжкие, так называемые «беловоротничковые» преступления — мошенничество, халатность, взяточничество, растрату и т. д. Такие обычно наказываются нестрого, даже несмотря на тяжесть последствий. И кроме того, поскольку фигуранты находились в СИЗО во время следствия и суда, за истекшие семь лет у них могли «накопиться» необходимые для УДО сроки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».