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Томский «дом за рубль» на Нахановича, 1/1 в третий раз не может найти инвестора

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В Томске в третий раз прошли торги на определение арендатора «Дома за рубль» на Нахановича, 1/1. На этот раз аукцион завершился со стоимостью годовой аренды в 3,6 млн рублей.

Как следует из данных сайта городских муниципальных торгов, на конкурс, который проходил 20 февраля, было подано пять заявок. Начальная цена арендной платы в год составляла 83,7 тыс. рублей. Участники торгов подняли стоимость до 3,6 млн рублей. В итоге победителем было признано общество с ограниченной ответственностью «Апельсин».

Однако, по информации департамента управления муниципальной, в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба на действия организатора торгов.

— До принятия антимонопольным органом решения по жалобе заключение договора аренды приостановлено, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Похожим образом аукцион проходил и два предыдущих раза. Тогда участники также повышали цену годовой аренды до 4,9 и 5,1 млн рублей. В первом случае победителем было признано общество с ограниченной ответственностью «Ураган групп». Во втором ООО «РГ ГРУПП». Однако оба победителя, а также участники, сделавшие предпоследние предложения, уклонялись от заключения договора, в связи с чем аукционы были признаны не состоявшимися.

Напомним, дом на пер. Нахановича, 1/1 признан исторически ценным градоформирующим объектом и включен в предмет охраны исторического поселения. В 2021 году здание стало частью проекта «Вдохни жизнь в томские окна».

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