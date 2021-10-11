В Томске появился второй арт-объект проекта «Вдохни жизнь в томские окна»

11 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Петровская

В рамках проекта «Вдохни жизнь в томские окна» завершились работы на втором доме в переулке Нахановича, 1 (напротив ТЮЗа). Об этом сообщают инициаторы проекта — ТРОО Центр сохранения исторического наследия (юридически оформленное движение волонтёров «Том Сойер Фест Томск») — в своих социальных сетях.

Авторами рисунков на окнах старого дома напротив ТЮЗа стали студенты 4 курса Кафедры дизайна Института искусства и культуры ТГУ под руководством Анастасии Куклиной.

Среди множества содержательных эскизов для реализации был выбран концепт Вероники Дяконенко «Не сказочные комиксы».

«В этой концепции окошки показывают, что не все в жизни гладко, как в сказках, но справляться нужно. Каждое окно — маленькая история персонажа из русских народных сказок в современных реалиях. Картинки примитивные, истории короткие, каждый найдет историю себе под стать», — рассказала Вероника.

Из-за сложных погодных условий реализация проекта на втором доме заняла два дня. Участники проекта рассказывают, что во время нанесения рисунков краска замерзала от холода. Художник Андрей Савин с первого дня помогал в работе над проектом. Он объяснил студентам, что нужно делать, и показал, как пользоваться баллончиками с краской.

«Хочется поблагодарить за работу художника Андрея Савина и студентов, подключившихся к процессу», — отметила Анастасия Куклина.

Напомним, что первым домом, который в начале сентября подвергся «художественной консервации», стал дом на ул. Гагарина, 33. На нем изображены иллюстрации Анны Турченко, созданные при участии Павла Богданова.

Фото: Вероника Петровская

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